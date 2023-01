To, że dzisiaj czasy dla producentów, jak i kupujących są coraz cięższe, widać bardzo dobrze. Widać to mocno w staraniach producentów, by zachować cenę urządzeń. Część sobie z tym nie poradziła i ceny wielu sprzętów poszybowały w górę. Jest jednak kilka firm, które za cel postawiły sobie produkowanie smartfonów, które spełniają wymagania konsumentów a jednocześnie - trzymają niską cenę. Jedną z takich firm jest Motorola, która w tym roku obchodzi 10 lecie istnienia na rynku swojej średniej półki, czyli serii G. W czasie pracy w Antywebie miałem okazję przetestować kilka urządzeń z tej właśnie linii, dlatego ciekawy byłem, co też firma przygotowała na 2023 rok.

Motorola Moto G13

Najtańsza "motka" z serii G nie wyróżnia się wieloma szczegółami. Mamy tu IPS zaledwie o rozdzielczości HD+, który jednak odświeżany jest w 90 Hz, a do tego coraz popularniejsze w tej półce cenowej głośniki stereo. Procesor to Mediatek G85, który ma już swoje lata, a wspierany jest przez 4 GB pamięci RAM. Fajną rzeczą z pewnością jest aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix i obecność czytnika linii papilarnych z prawej strony. Cena w Polsce to 899 zł

Motorola Moto G23

Moto G23 nie różni się od G13 praktycznie niczym - też mamy tu ten sam ekran, głośniki stereo, aparat główny i baterię o pojemności 5000 mAh. Jednak ten model w wersji z 4 GB kosztuje 999 zł, a z 8 - 1099 zł. Co więc się zmieniło? Cóż, w tym wypadku drugi obiektyw to oczko do makrofotografii. Sami możecie zdecydować, czy taki dodatek wart jest dopłacania.

Motorola Moto G53

W przypadku Moto G53 mamy wciąż ekran IPS HD+, ale odświeżany już w 120 Hz, a za procero robi tutaj Snapdragon. Jest to jednak model 480+, co pozwala na łączność 5G, ale ani on, ani 4GB pamięci RAM nie będą nas rozpieszczać. Aparat w tym wypadku to również 50 Mpix oraz 2 Mpix kamerka do makro. Bateria 5000 mAh ładuje się tu z mocą 10 W. Cena? 1199 zł. Recenzja tego smartfona jest już na naszym blogu.

Motorola Moto G73

Moto G73 to najdroższy model w zestawieniu. Posiada procesor Dimensity 930, 8 GB RAMu i 256 GB miejsca na dane. Także wspiera łączność 5G a ekran IPS w tym modelu ma rozdzielczość FHD+ i 120 Hz odświeżanie ekranu. Bateria 5000 mAh ma tu 30 W ładowanie, a 50 Mpix aparat jest tu wsparty 8 Mpix szerokim kątem. Cena urządzenia nie została podana.

Trzeba przyznać, że o ile telefony są faktycznie tanie, to nie rozpieszczają klientów aż nadto. Część parametrów (jak np. w przypadku G53) jest słabsza niż w poprzedniku, co oczywiście zostało odnotowane w recenzji. Półka cenowa w okolicach 1000 zł jest trudna, ale właśnie stała się jeszcze trudniejsza. Klienci więc zdecydowanie powinni uzbroić się w cierpliwość.