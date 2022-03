Analitycy twierdzą, że w tym roku Apple odświeży wygląd taniego iPada

Najtańszy iPad ma nie zmienił od kilkunastu lat. Zmienia się wnętrze, zmieniają się możliwości, zmienia się kompatybilność i moc — ale to wciąż z grubsza ta sama ogromna konstrukcja z szerokimi ramkami i przyciskiem Początek, którą Apple zaprezentowało kilkanaście lat temu. Według ostatnich informacji jednak — 2022 miałby przynieść zmiany w tym temacie i już w tym roku na rynek trafi odświeżony, najtańszy w ofercie, iPad, który nie będzie straszył wyglądem jak sprzed lat.

Najtańszy iPad ma w tym roku ma postawić na nowy wygląd. Oby z nim nie wiązała się także nowa cena

Najtańsze w ofercie Apple iPady są tymi, które sprzedają się najlepiej. I myślę że nawet ci którym z firmą nie po drodze zgodzą się, że to najsensowniejsza opcja w świecie tabletów, na jaką obecnie można postawić. Sprzęt może i wygląda przedpotopowo, ale oferuje wsparcie całego szeregu fajnych akcesoriów (od klawiatur, przez rysiki, najrozmaitsze etui i inne wynalazki), aktualizacje na wiele lat, a także bazę oprogramowania która faktycznie jest dostosowana do ekranów tabletów — a nie tylko rozciągniętą wersją ze smartfona... a przynajmniej tak długo, jak nie chodzi o Instagram. Ale z prognoz analityków wynika, jakoby w najbliższym czasie sprzęt miał otrzymać nowy ekran i... przycisk Początek miał zostać pieśnią przeszłości.

A kiedy zniknie przycisk z przedniego panelu, ramki mogą zostać solidnie pomniejszone. Nie wiadomo jednak czy z tą zmianą będzie też wiązała się zmiana wielkości ekranu, czy podstawowy iPad zostanie z 10,2-calowym panelem. Brak przycisku sprawi, że zabezpiecznie Touch ID trafi do przycisku włącznika — podobnie jak ma to miejsce w iPadzie Air ostatnich dwóch generacji.

Jeżeli faktycznie dojdzie do tak drastycznych zmian, to trudno mi sobie wyobrazić, aby Apple nie zrezygnowało także z portu Lightning. Skoro iPad Mini, iPad Air oraz iPad Pro korzystają już z ładowania za pośrednictwem USB typu C, tutaj spodziewam się analogicznych nowości. A skoro tak... no to nie będzie już czego tam szukać z Apple Pencilem pierwszej generacji, który przecież ładowany jest właśnie w ten sposób. Zastąpić musiałby go rysik nowej generacji.

Niestety, patrząc na ostatnie zmiany w portfolio Apple nie mam najmniejszych złudzeń że zmiany w wyglądzie pociągną za sobą także zmiany w cenniku. Nawet jeśli ten nie ulegnie zmianom w Stanach Zjednoczonych, to w Polsce przeliczniki walut nie będą już takie łaskawe. Dlatego zakładam, że z ceną startową na poziomie 1699 złotych byśmy musieli się pożegnać.

No ale póki co, podobnie jak w przypadku 15-calowego Macbooka Air, to tylko gdybanie. Prawdopodobnie oficjalnych informacji na temat nowego iPada nie usłyszymy wcześniej, niż we wrześniu.