Strategie jeszcze nie umarły. Złote lata dopiero nadchodzą

Jeżeli myślisz, że strategie najlepsze lata mają już za sobą, to możesz się srogo zdziwić. Ostatnie lata pokazały, że gatunek powoli wraca do łask, a przyszłość będzie tylko lepsza.

Strategie niegdyś królowały na pecetach, zachwycając graczy głębią rozgrywki, prostotą technologiczną i wielogodzinną grywalnością. W czasach, gdy komputerowe moce obliczeniowe były ograniczone, gry takie jak Age of Empires, Command & Conquer czy Heroes of Might and Magic oferowały emocjonującą zabawę bez potrzeby realistycznej grafiki. Jednak wraz z rozwojem technologii i pojawieniem się bardziej widowiskowych gatunków – jak gry akcji czy RPG – strategie zepchnięto na drugi plan. Dziś, dzięki świeżym pomysłom i udanym reinterpretacjom klasycznych schematów, złoty okres strategii może powrócić szybciej, niż myślimy.

Oto zestawienie najlepszych gier strategicznych, które przywracają blask temu zasłużonemu gatunkowi. Obejmuje ono jedynie gry z ostatnich lat, zatem niech nikt się nie dziwi, że brakuje w nim niektórych perełek sprzed 2020 roku.

Age of Wonders 4 – Twoje imperium, twoje zasady

Seria Age of Wonders powróciła do korzeni fantasy, prezentując możliwe, że najlepszą jak dotąd odsłonę cyklu. Age of Wonders 4 to pełnokrwista strategia 4X, która pozwala nie tylko budować miasta i walczyć z potworami, ale przede wszystkim – kształtować własną cywilizację od podstaw. Chcesz poprowadzić kanibalistyczne szczury lub lodowych krasnoludów z magicznymi kolcami? Żaden problem – gra oferuje niespotykany poziom personalizacji frakcji i ich rozwoju.

Nowością jest system ksiąg magii, które pozwalają rozwijać frakcję także po rozpoczęciu gry. Bitwy turowe są pełne taktycznej głębi, a każda rozgrywka opowiada nową historię dzięki systemowi fabularnych wydarzeń i zmiennego świata. Zbalansowana rozgrywka, piękna oprawa i gigantyczne możliwości modyfikacji sprawiają, że Age of Wonders 4 to pozycja obowiązkowa dla każdego fana strategii fantasy.

A Total War Saga: Troy – Mitologia spotyka wojnę totalną

Chociaż gra nie została początkowo zbyt ciepło przyjęta, to myślę, że zasługuje na miejsce w tym zestawieniu. Total War Saga: Troy to próba przeniesienia klasycznej serii Total War do świata mitów i legend. Osadzona w epoce brązu historia konfliktu trojańskiego wprowadza do rozgrywki nie tylko realistyczną kampanię militarną, ale i elementy mitologiczne – od jednostek inspirowanych greckimi potworami po legendarnych bohaterów jak Achilles czy Hektor.

Gra łączy w sobie zarządzanie imperium z widowiskowymi bitwami w czasie rzeczywistym, a rekonstrukcja śródziemnomorskiego świata urzeka detalami. Nie jest to jednak typowy Total War i widać, że twórcy postanowili tu poeksperymentować z konwencją.

Crusader Kings 3 – Symulator średniowiecznej dynastii

Jeśli szukasz strategii, w której bitwy toczą się nie tylko na polu walki, ale i przy królewskim stole, Crusader Kings 3 jest bezkonkurencyjny. Pozwala graczom przejąć kontrolę nad średniowieczną dynastią i rozwijać ją na przestrzeni setek lat. Intrygi, małżeństwa polityczne, herezje i wojny krzyżowe – wszystko to ma znaczenie.

System cech, stylów życia, genetyki i stresu czyni z każdej postaci unikalną jednostkę, której los można śledzić przez pokolenia. Gra pozwala na dużą dawkę swobody, więc w wielu przypadkach ogranicza cię wyłącznie twoja wyobraźnia. Śmierć władcy to nie koniec gry, lecz początek nowego rozdziału. Crusader Kings 3 to strategia o niezwykłej głębi i skali, która sprawia, że historia nigdy nie wygląda tak samo dwa razy.

Age of Darkness: Final Stand – RTS w świecie horroru

Wyobraź sobie połączenie Age of Empires i They Are Billions i dodaj do tego klimat rodem z fantasy-horroru. Tak właśnie prezentuje się Age of Darkness: Final Stand. To klasyczny RTS z budowaniem bazy, zbieraniem surowców i szkoleniem wojsk, ale z jednym kluczowym twistem – każdej nocy twoją osadę atakują fale przerażających potworów.

Z czasem ataki przybierają na sile, mgła wojny staje się wroga, a przetrwanie wymaga światła, strategii i bohaterów, którzy rozwijają się wraz z doświadczeniem. Gra oferuje unikalny system dnia i nocy oraz mechaniki błogosławieństw i przekleństw, które wpływają na każdą rozgrywkę. To dynamiczna, wymagająca i zaskakująco innowacyjna produkcja.

Against the Storm – Budowanie w rytmie burzy

W świecie regularnie niszczonym przez apokaliptyczne burze, jako wicekról musisz nieustannie zakładać nowe osady i zdobywać zasoby dla stolicy Smouldering City. Against the Storm to city-builder z twistem: każda kampania toczy się na losowo generowanych mapach, a po każdej burzy zaczynamy od nowa – bogatsi o doświadczenie i ulepszenia.

Gra zachwyca połączeniem mechaniki roguelike z klasycznym budowaniem osad. Różnorodność gatunków (ludzie, bobry, jaszczury) i potrzeba dbania o ich morale, zasoby i potrzeby sprawiają, że Against the Storm to wciągająca i świeża strategia, która zaskakuje na każdym kroku.

Songs of Conquest – Powrót do korzeni

Songs of Conquest to duchowy spadkobierca Heroes of Might and Magic. Turowa rozgrywka, zarządzanie królestwem i eksploracja świata fantasy – wszystko to podane w nostalgicznej, ale unowocześnionej formie. Gracz kieruje potężnymi magami zwanymi Powiernikami, rekrutuje armie, szuka artefaktów i walczy z przeciwnikami na mapie podzielonej na heksy.

Oprawa graficzna stylizowana na pixel art, świetnie dobrana muzyka i rozbudowana kampania sprawiają, że Songs of Conquest to nie tylko hołd dla klasyków, ale pełnoprawna, nowoczesna gra strategiczna z duszą.

Grafika: Paradox Interactive