Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem na oszczędności w domowych rachunkach jest łączenie usług, z których korzystamy na co dzień u jednego operatora. Jeszcze do niedawna, oprócz oszczędności w domowym budżecie, w znacznym stopniu przemawiała za tym wygoda.

Dziś jednak, w dobie rekordowo wysokich cen żywności, rosnących rat kredytów czy jeszcze wielu innych czynników, których doświadczamy w ostatnim czasie, taka taktyka nabiera szczególnego znaczenia.

W ofercie Plusa znajdziemy na takie oszczędności szereg sposobów, które znacząco obniżają koszty korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Abonament komórkowy za 1 zł w ofercie Plusa

Zaczynamy od abonamentu telefonicznego. Zielony operator prezentuje bogatą i atrakcyjną ofertę z wieloma udogodnieniami.

Jak to możliwe? Otóż posiadając już telewizję w Polsat Box za minimum 19,90 zł lub abonament głosowy w Plusie za minimum 44,90 zł miesięcznie, możemy dobrać do niego kolejne numery w abonamencie za minimum 55 zł miesięcznie, za które będziemy płacić 1 zł miesięcznie. Przy czym im droższy/bogatszy abonament w ofercie z urządzeniem, liczba takich miesięcy za złotówkę wydłuża się – z 6 do 12 miesięcy, a przy najbogatszym abonamencie aż do 15 miesięcy.

Dla przykładu, masz już abonament, o którym napisaliśmy powyżej i dobierasz do niego abonament za min. 55 zł/mies. i przez 6 miesięcy za abonament płacisz tylko 1 zł, a potem przez kolejne 18 miesięcy – 25 zł mniej, czyli 30 zł/mies. z rabatem smartDOM.

Z kolei, w przypadku abonamentu z telefonem za 85 zł, pierwsze 15 miesięcy będą nas kosztować 1 zł, a pozostałe 9 miesięcy 60 zł. Tak więc uśredniając, daje nam to koszt zaledwie 23,13 zł miesięcznie - czyli taniej niż w najtańszym abonamencie Plusa za 35 zł. Co ważne, można tak dobrać kilka numerów, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na inne cele.

Pisałem wcześniej o dopasowaniu do potrzeb klientów, kontynuując – jeśli nie potrzebujemy telefonu, również możemy skorzystać z podobnej promocji, która znacząco obniża koszty usług na dodatkowych numerach w każdym z wybranych planów – 3 miesiące za 1 zł, 6 miesięcy lub 9 miesięcy.

W tej opcji, uśrednione koszty miesięczne będą się przedstawiały następująco:

abonament za 55 zł miesięcznie, będzie nas kosztował 26,38 zł,

abonament za 65 zł miesięcznie, będzie nas kosztował 30,25 zł,

abonament za 85 zł miesięcznie, będzie nas kosztował 37,88 zł.

Światłowód za 1 zł w ofercie Plusa

Kolejną ofertą po abonamentach komórkowych dla rodziny, w której możemy zaoszczędzić jest Plus Światłowód.

Dokupując do abonamentu komórkowego światłowód z szybkością do 1 Gb/s zapłacimy za niego złotówkę miesięcznie przez rok. Z uwagi na to, że mamy już wykupioną usługę w Plusie, możemy skorzystać z programu smartDOM i po tym okresie przez ostatnie 12 miesięcy umowy zapłacimy za dostęp do światłowodów 60 zł. Łatwo policzyć, że miesięczny koszt wyniesie nas średnio 30 zł.

Potrzebujemy internetu mobilnego? Również nie ma problemu z Plusem. Dokupując internet do abonamentu głosowego za min. 44,90 zł/mies. Klient otrzyma zniżkę 25 zł i zamiast 50 zł/mies. za internet zapłaci 25 zł/mies.

Dostęp do telewizji z rabatem smartDOM

W zestawie z powyższymi usługami w niemal każdym gospodarstwie domowym mamy też dostęp do telewizji. W ramach programu smartDOM również możemy liczyć na oszczędności.

Biorąc pod uwagę tylko najtańszy pakiet telewizyjny S w pakiecie z Disney+, zamiast 35 zł miesięcznie zapłacimy za niego zaledwie 25 zł miesięcznie.

Co ciekawe i co powinno skusić fanów filmów i seriali na Disney+ – w tym pakiecie telewizyjnym dostęp do Disney+ jest już wliczony w cenę abonamentu. Dla przypomnienia, pakiet S z Disney+ w Plusie to koszt 35 zł/mies., natomiast ten sam pakiet bez dostępu do Disney+ kosztuje 20 zł/mies.

Podsumowanie

Reasumując, na dziś w ofercie Plusa i Polsat Box możemy w ofertach łączonych dokupić dodatkowe usługi w atrakcyjnych cenach. Taki koszt mamy na dodatkowych kartach SIM dla członków rodziny dokupionych do numeru głównego, za internet światłowodowy czy za dostęp do pakietu telewizyjnego z Disney+.

A to jeszcze nie wszystkie sposoby na oszczędzanie w Plusie. Wspomnę tu jeszcze (bo już szeroko go opisywaliśmy) o programie Plus Wymiana, w którym możemy zakupić nowego iPhone 14 w atrakcyjnych ratach i po 2 latach wymienić go na nowy model.

Szukamy innego telefonu? Możemy zakupić dowolne urządzenie w równych, co ważne, - stałych ratach 0%, bez kosztów abonamentu.

Nie potrzebujemy abonamentu? W ofercie na kartę w Plusie i Plushu cały czas dostępna jest promocja, w ramach której klienci mogą otrzymać nawet 1500 dodatkowych GB do wykorzystania przez lata. Wystarczy aktywować pakiet cykliczny bez limitu za minimum 30 zł miesięcznie - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB transferu danych. Plus/Plush za każde odnowienie tego pakietu, przez kolejne 12 miesięcy będzie dopisywał do konta dodatkowe 100 GB transferu danych. Natomiast po roku w bonusie dostajemy jeszcze dodatkowe 300 GB. Niewykorzystane GB kumulują się, można z nich korzystać do ich wyczerpania, pod warunkiem ciągłości pakietu cyklicznego bez limitu.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.