Najnowsze i sprawdzone informacje w jednym miejscu na Polsat Box Go

Dostęp do informacji i wiadomości ze świata jest dziś nieporównywalnie łatwiejszy i szybszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia, którą chcielibyśmy śledzić na bieżąco.

Jednym z lepszych przykładów są kanały informacyjne, które kiedyś zarezerwowane były dla telewizji. Niezależnie od tego, w jaki sposób ją odbieraliśmy, byliśmy uzależnieni od tego, gdzie ten telewizor się znajduje. Nic więc dziwnego, że spopularyzowały się mniejsze odbiorniki umieszczane w kuchniach czy sypialniach, albo nawet garażach.

Polsat Box Go z kanałami informacyjnymi na żywo

Kanały informacyjne są dziś także ważnym elementem oferty serwisów streamingowych. Czemu to jest ważne? Bo możliwość łatwego uzyskania rzetelnej i potwierdzonej informacji jest relatywnie trudna. Szczególnie dzisiaj, gdy tak dużym problemem jest dezinformacja w sieci i to w wielu tematach, nie tylko dotyczących wojny, ale i innych – kto nie pamięta jak wiele fake newsów pojawiało się chociażby przy okazji pojawienia się w ofertach operatorów sieci 5G czy podczas szalejącego COVID-19. Przekazywane przez wielu użytkowników wiadomości, często nie mają potwierdzenia w rzeczywistości i mogą wprowadzać nas w błąd, co jest ogromnym problemem. Często są to sprawy błahe, ale gdy w grę wchodzi nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie, to chcemy polegać na najlepszych źródłach.

W takie potrzeby znakomicie wpisuje się Polsat Box Go dostępny na każdym urządzeniu i z szeroką ofertą kanałów oraz programów informacyjnych. Duża część z nich nadaje 24 godziny na dobę - tak właśnie jest w przypadku Polsat News i Wydarzenia24, między innymi dzięki którym możemy zdobywać rzetelną wiedzę m.in. w kontekście wojny na Ukrainie, która jest teraz chyba największym tematem dotkniętym dezinformacją.

Programy informacyjne, publicystyczne, relacje i analizy na bieżąco

Na antenach powyższych stacji nie brakuje relacji z bieżących wydarzeń, także od specjalnych wysłanników w najważniejszych lokalizacjach, a także gości, w tym ekspertów w swoich dziedzinach, którzy tłumaczą, analizują i komentują aktualności. Z Ukrainy wydarzenia relacjonuje dziennikarz Polsat News – Jacek Gasiński. Wysyłani są również kolejni reporterzy - Marek Czunkiewicz, Andrzej Wyrwiński, Marek Sygacz i Wojciech Krztoń. Bardzo istotna jest też reakcja zespołu odpowiedzialnego za ramówkę i transmisję na to, co dzieje się na antenie. Wystarczy przypomnieć sytuację, w której minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow opowiadał kłamstwa dotyczące inwazji Rosji na Ukrainę, na które Polsat News zareagował przerwaniem transmisji.

Oferta Polsat Box Go to także znacznie, znacznie więcej

W dobie fake newsów powinniśmy mieć zaufane serwisy, które od lat są na rynku i do których możemy się zwracać w dowolnej chwili, by potwierdzić informacje lub poznawać nowe. Polsat News to jeden z wielu kanałów informacyjnych w ofercie Polsat Box Go obok Wydarzeń24, Ukraina24 czy CNN. Na antenie Polsat News oraz Wydarzenia24 czekają na widzów specjalne programy, w tym stałe punkty ramówki jak “Gość Wydarzeń”, “Interwencja”, “Raport”, “Państwo w państwie”, “Cztery strony prasy” czy “Graffiti”. Wykupując dostęp do pakietów TV w Polsat Box Go możemy liczyć na bardzo szeroką ofertę, bo w sumie jest ich ponad 120, a Polsat Box Go Premium pozwala na oglądanie 100 z nich. Wśród kanałów nie brakuje dodatkowych źródeł wiedzy i informacji na temat świata, w tym History i National Geographic, a wśród kanałów z rozrywką są te pełne seriali i filmów, jak AXN, FOX, AMC czy Epic Drama. Młodsi widzowie też znajdą coś dla siebie na Nickelodeon i Cartoon Network.

Gdzie można korzystać z Polsat Box Go?

Z Polsat Box Go możemy korzystać na smart TV z systemem Android TV, Apple TV, telewizorach Samsung Smart TV z roczników 2017-2021 oraz telewizorach LG Smart TV z roczników 2018-2021 (tylko modele UHD). Aplikacja czeka też na użytkowników systemów iOS, Android i HarmonyOS, zaś w przeglądarce wystarczy wpisać adres polsatboxgo.pl. Polsat Box Go jest też dostępny na dekoderach Polsat Box (EVOBOX PVR, EVOBOX HD, EVOBOX Lite, EVOBOX IP, EVOBOX STREAM, polsat box 4K, polsat box 4K lite) i przystawkach Amazon Fire TV.

