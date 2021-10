Sieć 5G, telewizja przez Internet i darmowe VOD - co się zmieniło w Grupie Polsat Plus?

To nie tylko uruchomienie nowych usług, ale generalny i skrupulatnie zaplanowany rebranding, w efekcie którego Grupa Polsat Plus świadczy usługi i produkty dla klientów pod jednym żaglem.

Najlepiej świadczą o tym uspójnione logotypy głównych marek, a także uproszczenie oferty. Wspólny wzór oraz kojarzona już do tej pory kolorystyka operatora sieci Plus oraz Polsatu powodują, że nowe loga od razu przywodzą na myśl znane usługi i platformy, ale sugerują także, jak wiele się zmieniło. Zmieniły się logotypy: Plusa, Polsat Box (marka ta zastąpiła wcześniejszy Cyfrowy Polsat) i kanałów Telewizji Polsat. Spójny z pozostałymi jest także logotyp Polsat Box Go, serwisu, który zastąpił Cyfrowy Polsat Go oraz Iplę. Rebranding nie był jednak jedyną zmianą, jaka się dokonała, bo na przestrzeni kilkunastu miesięcy wykonano wiele znaczących kroków naprzód, jak rozwój technologii 5G, a także ofert telewizyjnych i serwisów VOD.

Sieć 5G w Plusie obejmuje 15 mln Polaków!

W ofercie operatora Plus rozwijana jest technologia najnowocześniejszej sieci 5G, która cechuje się maksymalną prędkością do 600 Mb/s. Korzystać z nowoczesnej infrastruktury może już 15 mln Polaków w ponad 500 miejscowościach w każdym z województw na terenie Polski. To daje nam ponad 40% mieszkańców naszego kraju! Umożliwia to w sumie ponad 2200 stacji bazowych, z którymi współpracuje ponad 40 modeli smartfonów oraz routerów obsługujących najnowszy standard. Do jednej z największych zmian doszło pod koniec sierpnia, gdy dostęp do sieci 5G pojawił się w każdej ofercie operatora. Z perspektywy klientów trudno nie dostrzec takich udogodnień jak możliwość składania elektronicznego podpisu w punktach sprzedaży, a także obsługa eSIM - standardu pozwalającego zapomnieć o klasycznych kartach SIM, które łatwo zniszczyć lub zgubić.

Polsat Box, czyli telewizja dla każdego

Doskonale znany przez lata użytkownikom Cyfrowy Polsat to dziś Polsat Box, który cały czas posiada jedną z najszerszych ofert telewizji - satelitarnej, kablowej IPTV oraz internetowej OTT. Taka różnorodność i elastyczność pozwala dobrać najlepiej odpowiadający pakiet, wybierając spośród pakietów podstawowych oraz tematycznych dodatkowych, także premium – filmowych, sportowych i dla dzieci. Cała oferta platformy to ponad 150 kanałów. Wśród nich znajdziemy bardzo mocną ofertę filmową i sportową, co doskonale łączy się z możliwościami nowego dekodera polsat box 4K obsługującego jakość 4K, w której na widzów czekają cztery nowe kanały. Dekoder obsługuje takie funkcje jak reStart, TimeShift, CatchUP i nPVR umożliwiające oglądanie od początku, przewijanie, zatrzymywanie i nagrywanie wybranych programów, więc jeśli czekaliście na tak zwaną telewizję nowej generacji, to ona już tu jest.

A wszystko po to, by w jak najlepszych warunkach i komforcie móc oglądać między innymi rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA na Polsat Sport Premium, LaLigę Santader, Ligue 1 czy Serie A TIM na Eleven Sports, gdzie transmitowana jest też królowa motorsportu Formuła 1 i PGE Ekstraliga. Na CANAL+ 3 i 4 znajdziemy natomiast rozgrywki polskiej PKO BP Ekstraklasy. Doskonałym uzupełnieniem tej oferty są też kanały Eurosport, na którego ramówkę składa się wyjątkowozróżnicowany zestaw transmitowanych dyscyplin.

Polsat Box Go - telewizja i sport na żywo razem z VOD

Na miłośników serwisów VOD i swobody w dostępie przez sieć czeka zupełnie nowy Polsat Box Go, czyli serwis streamingowy i VOD. Właśnie tutaj znaleźć można najbogatszy pakiet sportowy, który można wykupić w ramach jednej oferty. Jednak to nie wszystko, co znajdziemy tu online, ponieważ do naszej dyspozycji są także inne pakiety, w tym filmowy oraz ponad 120 kanałów TV. Wybierając pakiet filmowy Polsat Box Go Premium zyskujemy dostęp do setki przeróżnych kanałów (Polsat, Polsat News, TV 4, AXN, CBeebies, Comedy Central, Discovery, Disney Channel, FilmBox, FOX, History, National Geographic czy Paramount Channel), seriali premium, w tym nowości tj. “Układ”, “Cień”, “Osaczony”, “Mecenas Porada” oraz produkcji Telewizji Polsat przed premierą tv, zaś Polsat Box Go Sport to m. in. kanały i serwisy Polsat Sport Premium, kanały z rodziny Polsat Sport, CANAL+ 3 i 4, stacje Eleven Sports oraz Eurosport.

Wszystkie te treści można oglądać na dowolnym urządzeniu - od smartfona, przez tablet i laptop, na telewizorze kończąc, bo nie zabrakło obsługi Chromecasta i AirPlay. Aplikacje dostępne są na iOS-a, HMS oraz Androida, a wśród platform smart TV wspierane są Android TV, Apple TV, a także dekodery. Z usługi wygodnie może korzystać kilka osób, ponieważ istnieje możliwość utworzenia do 5 profili z własnymi listami odtwarzania i ulubionymi, a także indywidualnymi rekomendacjami i funkcją wznawiania odtwarzania w momencie, gdzie się skończyło wcześniej.

Oglądając kanały z rodziny Polsatu na pewno zauważycie też zmiany, które objęły wizerunek graficzny wszystkich kluczowych stacji, jak Polsat, Polsat News, Polsat News 2, Super Polsat, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Games, Polsat Rodzina, Polsat Doku, Polsat Film, Polsat Film 2, Polsat Seriale, Polsat 1, Polsat 2 oraz wszystkie kanały sportowe, czyli Polsat Sport, Polsat Sport News, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2 oraz 4 kanały sportowe PPV. Są one uspójnione także z innymi logotypami marek Grupy.

Polsat Go to serwis VOD z treściami za darmo dla każdego

Nie sposób pominąć nowości dla wszystkich tych, którzy cenili sobie bezpłatną ofertę Ipli, bo cały bezpłatny katalog trafił do nowej usługi Polsat Go. Jest to nowy serwis z materiałami Telewizji Polsat, które były już emitowane na antenie. Wszystkie dostępne tam treści można oglądać bez żadnych opłat w modelu z reklamami. Na Polsat Go obejrzycie seriale, filmy oraz archiwalne wydarzenia sportowe, zaś pod względem dostępu, sytuacja jest równie komfortowa, jak przy Polsat Box Go, ponieważ z platformy można korzystać na wszystkich popularnych urządzeniach jak smartfony, komputery i telewizory - aplikacja jest dostępna do pobrania z App Store, Google Play oraz App Gallery, a także na smart TV, Android TV i Apple TV.

Dzięki nowej identyfikacji wizualnej oraz zunifikowanym ofertom, o wiele łatwiej jest teraz odnaleźć się w ofercie Grupy Polsat Plus, a na dodatek na klientów czekają świetne okazje przy wyborze kompletnego pakietu usług.

--

Artykuł powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus.