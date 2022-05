Sport na żywo w Polsat Box Go najlepiej razem z 5G

Wystarczyły dwie dekady, by duże i nieporęczne telefony komórkowe służące do rozmów i SMS-owania zastąpiły przenośne komputery mieszczące się w kieszeni, dysponujące sporymi ekranami dotykowymi i błyskawiczną łącznością. Ale to oczywiście nie koniec postępu, czego dowodem może być na przykład oferta Plusa z siecią 5G i katalog serwisu streamingowego Polsat Box Go, które razem zapewniają ekspresowy dostęp do telewizji online: kanałów i programów, a także biblioteki treści VOD i największych wydarzeń sportowych, także w 4K, jak spotkanie Ligi Mistrzów: Real Madryt Manchester City (środa, 4 maja).

By skorzystać z dobrodziejstw sieci 5G, choćby w trakcie wydarzeń sportowych, potrzebny jest jeden ze smartfonów w ofercie Plusa, który jest kompatybilny z nową technologią. Jest nim m.in. Motorola edge 30 Pro 5G. To elegancki i nowoczesny smartfon, który przykuwa uwagę swoim wyglądem. Tył obudowy nie został pokryty jednym kolorem, bo zastosowano tu ciekawy efekt odbijania światła. Może się więc wydawać, że tylny panel pomalowano na kilka kolorów, które zmieniają położenie. Niemożliwe do przeoczenia są trzy obiektywy: ultraszerokokątny + Makro 50 Mpx, główny 50 Mpx oraz czujnik głębi 2 MP. Taki zestaw pozwoli robić zdjęcia szerokim kadrom, nawet gdy brakuje przestrzeni w pomieszczeniu, a także zdjęcia makro, czyli fotografować obiekty z bardzo bliska (czterokrotnie bliżej, niż standardowo). Kamera do selfie oferuje aż 60 Mpx, a technologia Quad Pixel łączy cztery piksele w jeden, co pozwala zwiększyć czułość na światło. Trudne warunki oświetleniowe nie są więc dla Motoroli większym wyzwaniem. Smartfon nagrywa też wideo w HDR10+, co może być jeszcze ważniejsze niż wysoka rozdzielczość, gdyż do dyspozycji mamy ponad miliard kolorów oraz szerszy zakres tonalny. Prześwietlone elementy nagrań lub te zbyt ciemne nie będą już się powtarzać.

Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 8 Gen 1 współpracujący z 12 GB pamięci RAM. Na nagrania, zdjęcia, muzykę, filmy, książki czy dokumenty mamy aż 256 GB wbudowanej pamięci, zaś pojemność akumulatora wynosi 4800 mAh. W razie potrzeby możemy skorzystać z szybkiego ładowania TurboPower 68 W, więc w piorunującym tempie uzupełnimy energię. Dla wygody można użyć bezprzewodowego ładowania 15 W, a na przykład etui na słuchawki naładujemy bezpośrednio ze smartfona dzięki udostępnianiu energii. Motorola edge 30 Pro 5G posiada 6,7-calowy ekran o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli. To 10-bitowy panel OLED z przestrzenią kolorów DCI-P3 i częstotliwością odświeżania 144 Hz. Co to wszystko oznacza? Że kolory będą świetnie nasycone, czerń pozostanie czarna, a jasne obszary będą lepiej czytelne. Wysokie odświeżanie sprawia, że wszystkie animacje i praca z aplikacjami będą jeszcze przyjemniejsze dla oka, ponieważ nabiorą płynności. Dla graczy to bardzo ważna informacja, bo tam liczy się każda sekunda i bardzo szybka reakcja. Dzięki zaokrągleniu krawędzi Motorola pewnie i wygodnie leży w dłoni, a wszystkie przyciski (blokady/włącznik oraz do sterowania głośnością) umiejscowiono na prawym boku. To stylowy i wydajny smartfon, a ponadto współpracuje z siecią 5G w Plusie.

Ten standard to spora szansa dla każdego, by jeszcze wygodniej utrzymywać kontakt, konsumować multimedialne treści czy grać online. O tym, jaką różnicę odczujemy można było kilkukrotnie przekonać się podczas lektury obiektywnych raportów RfBenchmark, które pokazywały, co można zyskać korzystając z 5G oraz przede wszystkim – 5G którego operatora jest najlepsze. Testy przebiegały w wielu polskich miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Białymstoku, Olsztynie, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Bydgoszczy, Radomiu i Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Dla każdego z nich przygotowano odrębne zestawienia oraz porównania. Zdecydowanym liderem okazał się zielony operator. W moim rodzinnym Lublinie średnia prędkości przekroczyła 200 Mbps tylko w Plusie i to przy 99,2% odsetku pomiarów z użyciem 5G. Technologia ta zapewnia nawet dwukrotnie szybszy Internet niż u innych operatorów, a prędkość osiąga maksymalnie do 600 Mbps. W zasięgu 5G Plusa znajduje się obecnie ponad 19 mln mieszkańców, więc więcej niż połowa mieszkańców Polski.

To oznacza, że na coraz większym obszarze możemy bez przeszkód korzystać z tej technologii pracując, ucząc się, podróżując, ćwicząc czy spacerując. W każdych okolicznościach możemy potrzebować szybkiej i stabilnej łączności, bo ta zapewnia, na przykład, nieprzerwaną transmisję wydarzenia sportowego w najlepszej jakości, co dla wielu kibiców jest niezwykle ważne. Transmisje z największych wydarzeń zapewnia serwis Polsat Box Go, gdzie znajdziecie pakiet sportowy Polsat Box Go Sport. Na liście dostępnych kanałów są Polsat Sport Premium, Eleven Sports 1-4 (a także dostępny na wybranych urządzeniach Eleven Sports 4K), CANAL+ SPORT3 i 4, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight, Polsat Games, Eurosport 1 i 2 oraz Extreme Sports Channel, Fight Box i Golf Channel. Oznacza to, że na żywo śledzić można w tym serwisie na wielu różnych urządzeniach, także mobilnie, rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA (wybrane mecze w 4K), polskiej PKO BP Ekstraklasy, włoskiej Serie A TIM, hiszpańskiej LaLiga Santander, francuskiej Ligue 1 Uber Eats, belgijskiej Jupiler Pro League oraz polskiej Fortuna 1 Ligi. Ponadto dostępne są Formula 1 oraz żużlowa Ekstraliga, mecze Ligi Narodów siatkarzy, a także tenis w największym wydaniu (m.in. wszystkie turnieje Wielkiego Szlema). Pakiet Polsat Box Go Sport kosztuje obecnie 40 zł/30 dni.

Oczywiście Polsat Box Go to też znacznie więcej, bo do wyboru mamy szeroki wachlarz kanałów TV na żywo oraz treści na życzenie. Z tej drugiej kategorii mówimy o bogatej bibliotece filmów i seriali gotowych do odtworzenia na dowolnym urządzeniu. Z Polsat Box Go możemy korzystać na smart TV z systemem Android TV, Apple TV, telewizorach Samsung Smart TV z roczników 2017-2021 oraz telewizorach LG Smart TV z roczników 2018-2021 (tylko modele UHD). Aplikacja czeka też na użytkowników systemów iOS, Android i HarmonyOS, zaś w przeglądarce wystarczy wpisać adres polsatboxgo.pl. Polsat Box Go jest też dostępny na dekoderach Polsat Box (EVOBOX PVR, EVOBOX HD, EVOBOX Lite, EVOBOX IP, EVOBOX STREAM, polsat box 4K, polsat box 4K lite) i przystawkach Amazon Fire TV. Część filmów na Polsat Box Go jest dostępna w 4K, więc posiadacze większych telewizorów będą mogli bez przeszkód zanurzyć się w seansie, natomiast w drodze na smartfonie, na przykład na wspomnianej Motoroli edge 30 Pro można polegać na 5G. Urządzenie jest aktualnie dostępne w promocyjnej ofercie, dzięki której dodatkowo można zdobyć rysik dedykowany smartfonowi.

Materiał powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus