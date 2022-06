Nowi i obecni klienci Polsat Box, Polsat Box Go Plusa i Netii i będą mogli korzystać z atrakcyjnych ofert łączonych z Disney+. Premiera nowej usługi VOD już w przyszłym tygodniu!

Już 14 czerwca startuje w Polsce długowyczekiwana platforma VOD Disney+. Oprócz bogatego katalogu filmów animowanych, aktorskich i seriali, w bibliotece znajdziecie produkcje od Star (telewizja abc) i National Geographic. Gwiezdne Wojny, Marvel, Pixar. Do tego masa nowości, które na premierze pojawiać się będą w cotygodniowych odstępach, z dwoma pierwszymi odcinkami nowych seriali w jednym dniu. Niektóre tytuły będą ukazywać się w całości jednego dnia. Rozpiskę katalogu Disney+ znajdziecie w tekście Konrada Co obejrzymy na Disney+ w Polsce? Znamy najważniejsze tytuły.

Disney+ w ofertach Polsat Box, Polsat Box Go, Plusa i Netii. Bez opłat nawet przez dwa lata

Źródło: Depositphotos

W dniu premiery w Polsce, Disney+ pojawi się także w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Grupa Polsat Plus jest jedynym operatorem usług płatnej telewizji i telekomunikacyjnym w Polsce, który będzie oferował Disney+.

Disney+ znajdzie się:

Polsat Box - pakiety telewizji razem z Disney+ od 35 zł/mies. W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ w cenie oferty przez całą umowę

- pakiety telewizji razem z Disney+ od 35 zł/mies. W ofertach z pakietem L i z pakietami dodatkowymi oraz abonamentem od 100 zł/mies. dostęp do Disney+ w cenie oferty przez całą umowę Polsat Box Go - w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteki Disney+, w promocyjnej cenie 50 zł/mies.

- w nowym pakiecie Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, bogatej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz biblioteki Disney+, w promocyjnej cenie 50 zł/mies. Plus - bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód)

- bez opłat przez rok w każdym abonamencie głosowym oraz internetowym (Internet 5G/LTE i Plus Światłowód) Netia - bez opłat przez rok w ofertach szybkiego, stacjonarnego dostępu do internetu oraz pakietach z usługami TV. Bez opłat aż przez 2 lata za połączenie 3 usług abonamentowych (Internet, TV, telefon komórkowy z przeniesieniem numeru)

Disney+ w ofercie telewizji satelitarnej i kablowej IPTV Polsat Box:

Disney+ w ofercie telewizji internetowej Polsat Box:

Pamiętajcie też o promocji. Decydując się teraz roczny abonament Disney+ możecie zdobyć go w niższej cenie. Do 14 czerwca obowiązuje kwota 229,90 zł, która pozwala otrzymać rok dostępu do VOD w kwocie za 8 miesięcy. Szczegóły akcji znajdziecie w tekście Konrada Disney+ w Polsce taniej o 1/3. Oferta jest ograniczona czasowo.