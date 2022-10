Plus Wymiana, czyli tańszy iPhone 14 z opcją wymiany na nowszy model po 2 latach

W minionym miesiącu byliśmy świadkami premiery najnowszej odsłony smartfonów Apple - iPhone 14, to była też jednocześnie drastyczna podwyżka ich cen, zresztą nie tylko nowych modeli, ale i starszych. Jest jednak opcja na kupno najnowszego iPhone w niższej cenie, dzięki uruchomionemu pół roku wcześniej programowi Plus Wymiana.

iPhone 14 - pierwsze wrażenia i specyfikacja

Z obszerną recenzją nowego iPhone 14 mogliście się już zapoznać na Antyweb, w wersji tekstowej i na wideo. Podzielę się więc z Wami jeszcze tylko swoimi wrażeniami. iPhone 14 jest wyraźnie większy od iPhone 12 mini, z którego na co dzień korzystam. Mimo to dobrze leży w dłoni i po tygodniu z nim, szybko przestawiłem się na większy ekran - panel OLED o przekątnej 6,1 cala. Jest też szybszy, strony w przeglądarce ładują się znacznie płynniej, choć nie narzekałem na to w iPhone 12 mini i nie sądziłem, że ten parametr może być jeszcze lepszy.

Niemniej trudno się temu dziwić, pod maską mamy lepszy procesor Apple A15 Bionic, w mini jest to poprzednia wersja A14 Bionic, no i więcej pamięci RAM. Mamy tu też więcej pamięci na dane w podstawowej wersji - 128 GB vs 64 GB.

Jeśli chodzi o aparat, to w iPhone 14 dostępne są dwa sensory o rozdzielczości 12 Mpix (zwykły i szerokokątny), robi świetne zdjęcia również w słabych warunkach oświetleniowych, dzięki większemu rozmiarowi matrycy - to też lepsza optyczna stabilizacja obrazu. Z kolei przednia kamera ma rozdzielczość 12 Mpix, obiektyw f/1.9 oraz auto-focus dla głównego aparatu.

Dużo lepsza jest też bateria. Za nowości iPhone 12 mini bez ładowania wytrzymywał cały dzień, a iPhone 14 podłączałem do ładowania dopiero na koniec drugiego dnia. To zasługa pojemniejszej baterii.

Na koniec wspomnę jeszcze o obsłudze 5G. Osobiście mnie to bardzo interesowało, gdyż w mojej lokalizacji nie mam dobrego zasięgu 5G u swojego operatora, który wykorzystuje technologię Dynamic Spectrum Sharing (DSS), czyli dynamiczne współdzielenie pasma przez użytkowników sieci 4G i 5G. W rezultacie przy słabym zasięgu 5G, osiągi tej nowej technologii są słabsze niż w lepszym zasięgu LTE. Wolę więc wyłączać 5G w ustawieniach iPhone 12 mini i korzystać tylko z LTE.

Natomiast Plus wydzielił osobne pasmo 2600 MHz w technologii TDD dla użytkowników 5G, bez współdzielenia go z użytkownikami LTE. Widać więc było od razu różnicę, przy pomiarze prędkości pobieranych danych - wewnątrz budynku i przy nawet tak słabym zasięgu (dwie “kreski”), wyniki za każdym razem były znakomite.

Jak zaopatrzyć się w ten telefon? Najprościej i okazuje się obecnie najtaniej wyjdzie nas taki zakup w programie Plus Wymiana.

Plus Wymiana - nowy iPhone 14 w niższej cenie

Plus Wymiana to unikalny wśród naszych operatorów program, dzięki któremu możemy kupić na 36 rat w abonamencie najnowszy model iPhone 14, przestać je spłacać po 24 miesiącach, a za oszczędzoną kwotę kupić sobie nowszy model. To nie tylko oszczędność, ale i wygoda, po 2 latach oddajemy używany telefon - nie odkładamy do szuflady, ani nie musimy zajmować się i martwić sprzedażą starego iPhone, a to daje nam też oszczędność czasu.

Niemniej uwzględnijmy i tę opcję w naszych poniższych wyliczeniach.

Kupując teraz iPhone 14 128 GB w Plusie zapłacimy za niego na start 499,00 zł i w 24 ratach po 149,99 zł. Razem za sam sprzęt zapłacimy więc 4 098,76 zł.

Plus WYMIANA - iPhone 14 128 GB opłata początkowa 499,00 zł rata 149,99 zł łącznie za obligatoryjne 24 z 36 rat 4 098,76 zł

To wyliczenie dla abonamentu za 55 zł miesięcznie, który zawiera:

nielimitowany internet 5G przez 6 miesięcy (po tym okresie 30 GB miesięcznie)

nielimitowane rozmowy i SMSy/MMSy

dostęp do Disney+ przez 12 miesięcy bez opłat (od 13 miesiąca do abonamentu zostanie doliczona cena rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies.)

Wymieniając go po dwóch latach na nowy iPhone (prawdopodobnie będzie to iPhone 16), nie musimy płacić pozostałych 12 rat, co daje nam 1 799,88 zł oszczędności, które możemy przeznaczyć na raty już na nowego iPhone. Oczywiście, zwracany iPhone 14 musi być sprawny technicznie:

Telefon musi być w pełni sprawne technicznie, posiadać ekran, obudowę, przyciski, kamery bez pęknięć, wgnieceń i ubytków, posiadać sprawne gniazdo ładowania i baterię, mieć usuniętą blokadę „Find My Phone” oraz wyłączoną usługę iCloud, usunięte dane klienta.

Jeśli obawiamy się przypadkowego uszkodzenia sprzętu, co mogłoby wymusić konieczność drogiej naprawy aby skorzystać z Plus WYMIANY, najlepiej zabezpieczyć się wykupując w Plusie Serwis Urządzenia Premium. Najkorzystniej w ramach Pakietu All In. Jego koszt to 20 zł miesięcznie i w zamian otrzymujemy możliwość jednej naprawy naszego sprzętu do ceny jego zakupu rocznie. To w 24 miesiącach zamknie się nam w kwocie 480 zł. Odejmijmy więc ten koszt od naszych oszczędności, zostaje nam 1 319,88 zł.

Rozważmy teraz scenariusz kupienia tego samego modelu w sklepie i jego sprzedaż po dwóch latach. W jednym z najpopularniejszych elektromarketów nowy iPhone 14 128 GB kosztuje aktualnie nawet 5 699,00 zł za gotówkę lub na raty - inflacja daje się we znaki też elektromarketom.

Do tego musimy dokupić ubezpieczenie, by po dwóch latach móc go sprzedać w dobrym stanie. Pełna ochrona (na podobnych warunkach, co usługa w Plusie), wprawdzie na 3 lata, ale kosztuje aż 2000 zł (24 raty po 83,33 zł). Łącznie więc, dwuletni koszt za iPhone 14 zamknie się nam w kwocie 7 698,96 zł - 24 raty po 320,79 zł.

Aktualnie używany w dobrym stanie iPhone sprzed dwóch lat, czyli model 12 128 GB kosztuje w sieci od 2 tys. zł do 3 tys. zł, uśredniając daje nam to 2,5 tys. zł. Tak więc po udanej sprzedaży po dwóch latach używanego iPhone 14 w tej cenie, jego ostateczny koszt zamknie się nam w kwocie 5 198,96 zł. Z kolei, biorąc pod uwagę górne widełki przy sprzedaży dwuletniego iPhone 14, czyli 3 tys. zł - 4 698,96 zł.

Dla przypomnienia, w programie Plus Wymiana, za iPhone 14 ostatecznie zapłacimy razem z usługą Serwis Urządzenia 4 578,76 zł.

Można oczywiście poszukać tańszego ubezpieczenia lub liczyć na to, że uda się nam sprzedać używanego drożej, jednak to cały czas niewiadoma, a w Plus Wymiana to pewnik i brak ewentualnych problemów przy sprzedaży, które potrafią się mnożyć przy wystawieniu takiego używanego sprzętu na wybranych platformach sprzedażowych.

Pozostałe modele iPhone w programie Plus Wymiana

Powyższe wyliczenia dotyczą najtańszej wersji z najnowszych smartfonów Apple iPhone 14, ale możecie dokupić do abonamentu w Plusie pozostałe modele tego producenta, których ceny będą relatywnie niższe lub wyższe, w zależności od wersji iPhone, którego chcecie wybrać:

iPhone SE 2022 64GB iPhone 13 Pro Max 256GB iPhone 11 64GB iPhone 13 Pro Max 512GB iPhone 12 mini 64GB iPhone 13 Pro Max 1TB iPhone 12 64GB iPhone 14 128GB iPhone 12 128GB iPhone 14 256GB iPhone 13 mini 128GB iPhone 14 Plus 128GB iPhone 13 128GB iPhone 14 Plus 256GB iPhone 13 256GB iPhone 14 Pro 128GB iPhone 13 512GB iPhone 14 Pro 256GB iPhone 13 Pro 128GB iPhone 14 Pro 512GB iPhone 13 Pro 256GB iPhone 14 Pro Max 128GB iPhone 13 Pro 512GB iPhone 14 Pro Max 256GB iPhone 13 Pro 1TB iPhone 14 Pro Max 512GB iPhone 13 Pro Max 128GB

Jeśli, któryś z tych modeli nie jest dostępny na stronie Plusa, można skorzystać z przycisku „zostaw numer”, na który zostaniemy poinformowani o pojawieniu się go w sprzedaży, bądź z opcji „zamów do salonu” - w przypadku gdy będziemy chcieli osobiście odebrać smartfona, dostępnego na stronie www.

Co jeszcze ważne na koniec, w programie Plus Wymiana nie ma obowiązku kupowania nowego iPhone po dwóch latach - to tylko opcja dla osób, które chcą wymienić starszy model na nowy. Możemy zwrócić go po 24 miesiącach i zaoszczędzić kwotę wynikającą z braku konieczności opłacania pozostałych 12 miesięcy rat. W przypadku, gdy zechcemy go zachować - spłacamy je do końca i wówczas przechodzi on na naszą własność.

Nadmienię tu, że często tak jest, że po kupnie nowego smartfona, starego odkładamy do szuflady na wypadek - a nuż się przyda. Ten moment jednak nie nadchodzi i traci on jeszcze bardziej na wartości. Tutaj tego problemu nie ma, zwracamy stary i Plus sam daje mu drugie życie - my mamy święty spokój i jednocześnie wybieramy rozwiązanie sprzyjające środowisku.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.