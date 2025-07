Abonament do telefonu bez zobowiązania? Ten operator już na tym wygrał

Zaczynaliśmy od mało znanego operatora Klucz Mobile i jego oferty na kartę, druga część poświęcona była również ofercie na kartę w Mobile Vikings, czas na abonament, ale bez zobowiązania - z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Vectra.

Jeszcze do niedawna Vectra miała w swojej ofercie na abonament komórkowy zarówno pakiety z zobowiązaniem, jak i bez zobowiązania. Podejrzewam, iż z uwagi na dobre wyniki w raportach UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami, zdecydowali się na wersję, która działa, czyli bez zobowiązania. Wygrali tymi wynikami (które w zasadzie najlepiej oddają aktualne nastroje klientów telekomów w Polsce) niemal z wszystkimi operatorami wirtualnymi w Polsce.

W ostatnim raporcie, jeśli chodzi o wszystkich operatorów wirtualnych, Vectra przegrała tylko z opisywanym już Mobile Vikings, tak wyglądała pierwsza trójka:

Mobile Vikings: oddał konkurencji 1 471 numery, przyjął 7 239 numerów i II kwartał 2025 roku zakończył z bilansem 5 768 numerów na plus ,

, Vectra: oddała konkurencji 1 025 numery, przyjęła 5 712 numerów i II kwartał 2025 roku zakończyła z bilansem 4 687 numerów na plus ,

, Netia: oddała konkurencji 1 848 numery, przyjęła 6 443 numerów i II kwartał 2025 roku zakończyła z bilansem 4 595 numerów na plus.

Vectra — oferta do telefonu na abonament

Z ogólnych informacji, mamy tu wszystko w każdym z pakietów - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS, co ważne, bo to nie jest regułą u operatorów wirtualnych - w kraju i roamingu UE. Do tego dostęp do 5G, VoLTE i WiFi Calling.

Każdy z pakietów, różni się tylko ceną i limitem transferu danych. Do wyboru mamy przy tym limity dla osób z mniejszym zapotrzebowaniem na transfer danych, optymalnym i ekstremalnie dużym.

Osoby, które potrzebują mniejsze limity, mogą wybrać Plan S z limitem 10 GB transferu danych w miesiącu, w cenie 15 zł miesięcznie - to obecnie najtańszy abonament komórkowy w Polsce z taką zawartością. Tylko za 5 zł więcej, czyli za 20 zł miesięcznie limit podwaja się do 30 GB, w Planie M.

Optymalnym abonamentem, jeśli chodzi o limit transferu danych jest Plan M za 30 zł miesięcznie, z limitem 60 GB. To dwa razy taniej, niż podobne abonamenty z zobowiązaniem na 2 lata u operatorów infrastrukturalnych (prócz T-Mobile, który ma już tylko jeden pakiet bez limitów za 75 zł miesięcznie).

Dla osób z bardzo dużym zapotrzebowaniem na transfer danych, dostępne są jeszcze dwa pakiety z limitem 100 GB i 200 GB - Plan L i Plan XL, w cenie odpowiednio 40 zł i 75 zł miesięcznie.

Vectra — internet mobilny na abonament

Tradycyjnie na koniec sprawdzamy jeszcze ofertę na dedykowany internet mobilny dla osób bez dostępu do internetu stacjonarnego.

W ofercie Vectra dostępna są tu trzy pakiety, z limitem 100 GB, 500 GB i 1000 GB transferu danych w miesiącu, w cenie:

Plan S - 40 zł miesięcznie,

Plan M - 70 zł miesięcznie,

Plan L - 110 zł miesięcznie.

Minusy? Oczywiście nie jest jeszcze idealnie, wprawdzie w przypadku abonamentu komórkowego Vectra zrezygnowała z abonamentu z długoterminowym zobowiązaniem, ale zostawiła sobie furtkę na podwyżkę po 12 miesiącach od podpisania umowy. Nadal jednak, to dla klienta należy decyzja w każdej chwili (miesięczny okres wypowiedzenia od początku umowy) czy zostaje u operatora, negocjuje nowe warunki po okresie podstawowym czy zmienia operatora, jeśli nie są one dla niego satysfakcjonujące.

