Najtańszy składany Samsung w abonamencie – tu zapłacisz najmniej!

Co ciekawe, ceny są istotnie różne, co się nie zdarza w przedsprzedaży. Sprawdziłem u każdego operatora w najdroższym abonamencie i najnowsze urządzenia Samsung Galaxy, najtaniej kupicie według kolejności w Orange, T-Mobile, Play i Plus.

U każdego z operatorów dostępne są tradycyjne promocje Samsunga w przedsprzedaży, a więc cena z większą pojemnością taka sama jak z mniejszą, odkupywanie starszych urządzeń czy słuchawki Galaxy Buds3 Pro dla najszybszych kupujących w przedsprzedaży (pierwsze 5 dni).

Skupimy się tylko na cenach i dla przejrzystości wpisu na jednym najtańszym modelu — Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (wersja 128 GB i 256 GB w jednej cenie). Polityka ustalania cen dla wszystkich nowych modeli urządzeń jest taka sama u każdego z operatorów, więc będzie to reprezentatywne zestawienie też dla pozostałych urządzeń, proporcjonalnie droższych.

Cena producenta w przedsprzedaży za Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ustalona została na poziomie 4 299,00 zł za obie wersje - 128 GB i 256 GB.

Do porównania cen, wzięliśmy pod uwagę najdroższy abonament u każdego z operatorów:

Orange — Plan L za 95 zł miesięcznie: pełen no limit na wszystko (rozmowy, wiadomości i internet bez limitu danych i prędkości),

Play — Oferta L za 95 zł miesięcznie: pełen no limit na wszystko (rozmowy, wiadomości i internet bez limitu danych i prędkości),

Plus — Abonament L za 90 zł miesięcznie: pełen no limit na wszystko (rozmowy, wiadomości i internet bez limitu danych i prędkości),

T-Mobile za 75 zł miesięcznie: pełen no limit na wszystko (rozmowy, wiadomości i internet bez limitu danych i prędkości).

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE z abonamentem w Orange

W Orange na start zapłacicie za ten model 0 zł i później w 36 ratach po 100 zł. Łącznie za sam sprzęt będzie to koszt 3 600,00 zł, czyli aż 700 zł taniej niż w sklepie.

Do tego 3 raty i 3 miesiące abonamentu za 0 zł, a więc jeszcze 585 zł taniej. Pamiętajmy przy tym, że to dla rat na 36 miesięcy, dla 24 miesięcy jest tylko 3 miesiące abonamentu za 0 zł. Policzymy to jeszcze na koniec w podsumowaniu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE z abonamentem w Play

W Play przy takim samym koszcie abonamentu, na start trzeba zapłacić 499 zł i później w 24 ratach po 137,60 zł, co za samo urządzenie daje nam koszt 3 799,00 zł, a więc 500 zł taniej niż w sklepie.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE z abonamentem w Plus

W Plusie na start mamy nieco niższą cenę - 449 zł i później w 12 ratach po 320,83 zł — łącznie 4 299,00 zł, czyli cena producenta. Warto tu jednak nadmienić, iż operator ten nie różnicuje cen smartfonów od ceny wybranego abonamentu, taki sam koszt będziecie mieli za ten model przy abonamencie za 40 zł, 60 zł i 90 zł miesięcznie (wrócimy do tego też na koniec wpisu w podsumowaniu).

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE z abonamentem w T-Mobile

Został nam jeszcze T-Mobile z najtańszym abonamentem bez limitu na wszystko - 75 zł. Na start za Galaxy Z Flip 7 FE zapłacicie tu 359,00 zł i później w 24 ratach po 160 zł, a więc łącznie za samo urządzenie 4 199,00 zł - 100 zł taniej niż w sklepie.

Co daje tu T-Mobile niższy koszt abonamentu bez limitu? Policzmy i porównajmy dodatkowo z najtańszą ofertą Orange. W Orange domyślny system rat to 36 miesięcy, ale możemy je zmniejszyć do 24 miesięcy, wówczas będzie to koszt za samo urządzenie 150 zł miesięcznie, do tego abonament 95 zł przez 21 miesięcy, więc razem przez całą umowę zapłacimy 5 595,00 zł, czyli średnio 233,13 zł miesięcznie.

W T-Mobile łączny koszt smartfona i abonamentu to 5 999,00 zł, a więc 249,96 zł miesięcznie przez całą umowę.

Play, ma taką samą cenę abonamentu co Orange, tylko droższe o 200 zł urządzenie, a więc łącznie 6 079,00 zł, czyli 253,29 zł miesięcznie przez całą umowę.

Z kolei w abonamencie Plus bez limitu za 90 zł, będzie to łącznie 6 459,00 zł, czyli 269,13 zł miesięcznie przez całą umowę.

Dla porządku policzmy jeszcze Plusa (gdzie nie ma różnicy w cenie smartfona, jaki abonament wybierzemy) dla abonamentu za 60 zł miesięcznie (z limitem 60 GB) - łączny koszt abonamentu i urządzenia wyniesie nas 5 739,00 zł, a więc średnio 239,13 zł miesięcznie przez całą umowę.

Tanio, drogo? Cóż, tu już musicie policzyć sobie sami, za Samsunga Galaxy Z Flip 7 FE 256 GB zapłacicie teraz w przedsprzedaży w sklepie 4 299,00 zł, co daje nam przez 24 miesiące koszt 179,13 zł miesięcznie, doliczcie miesięczny koszt Waszej oferty komórkowej i będziecie mogli to ocenić. Dla przykładu powiem, że najtańsza nielimitowana na wszystko oferta bez zobowiązania — subskrypcja w Red Bull Mobile to koszt 50 zł miesięcznie, a więc razem z ratami na 2 lata za urządzenie będzie to 229,13 zł miesięcznie.