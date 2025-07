Już od 12 lat w Polsce - znacie ofertę tego operatora?

Według najnowszego raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, udział operatorów wirtualnych w liczbie użytkowników odpowiada za jedyne 3,7%. Może wynika to z tego, że nie macie w ogóle pojęcia o tym, że istnieją - przybliżymy więc Wam ich oferty w nowym cyklu wpisów.

Wspomniany raport UKE wskazuje, iż ten udział w minionym roku zwiększył, się z 3,3% w 2023 do 3,7% w 2024 roku, ale to i tak śladowe liczby. Szkoda, bo często to bardzo atrakcyjne oferty, zarówno pod względem ceny, jak i zawartości.

Reklama

Polecamy na Geekweek: Proste tworzenie filmów od Google teraz jeszcze lepsze. Już dostępne w Polsce

Do tego, to zawsze oferty bez zobowiązania (każdy z operatorów wirtualnych przynajmniej udostępnia taką możliwość podpisania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia), więc można ją przetestować w swojej lokalizacji przez miesiąc choćby na dodatkowym numerze.

Klucz Mobile — oferta do telefonu na kartę

Zaczynamy od operatora, który jest już 12 lata na polskim rynku, więc raczej nie ma obawy (co też często odstrasza klientów przed operatorami wirtualnymi), że nagle zniknie i przestanie świadczyć swoje usługi.

Mowa o Klucz Mobile, który udostępnia ofertę na kartę, zarówno komórkową, jak i na internet mobilny.

Oferta komórkowa składa się z aż z aż 5 pakietów, wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi oraz wiadomościami SMS, oraz tanie rozmowy do Ukrainy, krajów Unii Europejskiej, Indii, USA i Kanady oraz Mołdawii (najtańszy pakiet tylko do Ukrainy).

Jakie ceny? Zaczynając od najtańszego pakietu za 15 zł miesięcznie, dostajemy limit transferu danych na poziomie 5 GB oraz dodatkowe 50 GB z ograniczeniem prędkości do 1 Mb/s.

Nieco droższy pakiet za 22 zł miesięcznie, to już dwa razy większy limit - 10 GB. Za 30 zł miesięcznie solidne 40 GB w miesiącu, za 35 zł aż 100 GB (+200 GB z ograniczeniem prędkości do 1 Mb/s), z kolei za 55 zł miesięcznie - 200 GB.

Reklama

Klucz Mobile — internet mobilny na kartę

Jeśli chodzi o internet mobilny, udział operatorów wirtualnych w podziale tego tortu, jest jeszcze mniejszy i wynosi zaledwie 1,6%.

A jakie pakiety internetu mobilnego na kartę można wykupić w Klucz Mobile? Równie duża rozpiętość w cenach i limitach transferu danych, co w przypadku oferty komórkowej.

Reklama

Najtańszy pakiet 1 GB transferu danych w miesiącu kosztuje 3 zł, a 2 GB - 5 zł miesięcznie. Co prawda, trudno mi sobie wyobrazić zastosowanie takiej karty SIM, z takim małym limitem — do kamerki potrzebujemy minimum 5 GB w miesiące, aczkolwiek być może ktoś będzie takiego potrzebował.

Kolejny pakiet z powodzeniem już nada się do kamerki, limit 10 GB kosztuje tutaj 9,90 zł miesięcznie. Z kolei już do zastosowań domowych w lokalizacjach bez internetu stacjonarnego, możemy skorzystać z dwóch pakietów:

z limitem 80 GB transferu danych za 39,90 zł,

z limitem 100 GB w dzień i 200 GB w nocy za 50 zł miesięcznie.

Z kwestii technicznych na koniec — Klucz Mobile działa na nadajnikach Plusa, jeśli kupujecie nowy numer, możecie go zarejestrować w salonach tego operatora. W przypadku, gdy posiadacie już numer w Klucz Mobile, kolejny możecie zarejestrować przez stronę, podobnie jak przenieść go od innego operatora.

Stock Image from Depositphotos.