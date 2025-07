Polacy dostali turbo-internet! Sprawdź, kto wyprzedził konkurencję w 2025 roku

Ranking w czterech kategoriach, sporządzony został na podstawie 9,8 mln testów, wykonanych w aplikacji webowej SppedTest.pl dla przeglądarek, aplikacji mobilnej dla Android, iOS oraz dla systemu Windows i macOS.

Reklama

O kwalifikacji danego ISP do rankingu decyduje minimum 0,5% udziału w całkowitej liczbie testów w danej kategorii, a o miejscu w rankingu średni wynik dla prędkości pobierania danych (download) za cały II kwartał 2025 roku.

Najszybszy internet 5G w Polsce 2025

Na wspomniane 9,8 mln testów, 737 tysięcy to testy mobilne, a 143 tysiące wykonano w zasięgu technologii 5G (19% testów mobilnych). Średnia prędkość pobieranych danych w 5G dla wszystkich operatorów wyniosła 239 Mb/s, to wzrost o 8% w porównaniu z I kwartałem 2025 i aż o 34% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Średnia szybkość i opóźnienia internetu 5G w II kwartale 2025 roku Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 304 33 22 39 tys. T-Mobile 297 29 20 33 tys. Play 212 32 23 42 tys. Plus 117 20 26 29 tys.

Liderem tej kategorii został w Orange, którego średni wynik przy pobieranych danych jako jedyny przekroczył 300 Mb/s (304 Mb/s). Drugie miejsce zajął T-Mobile - 297 Mb/s, trzecie Play - 212 Mb/s, a czwarte Plus - 117 Mb/s.

Na historycznym wykresie widać, iż Orange prowadzi w tej kategorii od początku tego roku.

Najszybszy internet mobilny w Polsce 2025

Ogólną kategorię mobilną - w zasięgu każdej z technologii 3G, 4G i 5G wygrał z kolei T-Mobile, zresztą już po raz szósty z rzędu, tym razem z wynikiem 109 Mb/s, dalej mamy Orange - 98 Mb/s, Play - 79 Mb/s i Plus 53 Mb/s.

Szybkość i opóźnienia internetu mobilnego (3G/4G/5G) w II kwartale 2025 roku Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 109 16 23 157 tys. Orange 98 16 26 197 tys. Play 79 16 28 247 tys. Plus 53 11 35 136 tys.

Skąd zamiana miejsc T-Mobile z Orange, skoro to Orange ma najszybszy internet 5G? Z pewnością duży wpływ na to miał proces wyłączenia 3G na nadajnikach, który „ciągnie” średnie wyniki w dół. T-Mobile ma już dawno to za sobą, Orange zakończy ten proces na koniec 2025 roku.

Najszybsze światłowody FTTH w Polsce 2025

W kategorii najszybszych światłowodów FTTH (1,8 mln testów przez cały II kwartał 2025) ponownie na czoło wysuwa się Orange z wynikiem 329 Mb/s, Play zajął drugie miejsce - 284 Mb/s, trzecie T-Mobile - 277 Mb/s.

Szybkość i opóźnienia internetu światłowodowego FTTH w II kwartale 2025 roku Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 329 117 8 731 tys. Play Światłowód 284 100 13 206 tys. T-Mobile Stacjonarny 277 116 13 218 tys. INEA 266 260 9 135 tys. Netia 262 115 14 360 tys.

Najszybsze internet domowy w Polsce 2025

Ostatnia kategoria obejmowała aż 7,3 mln testów w aplikacjach desktopowych i mobilnych (testy w zasięgu Wi-Fi). Tutaj ponownie mamy przetasowania, Orange z najszybszymi światłowodami zajmując czwarte miejsce - w tej kategorii wynik „ciągną” w dół starsze łącza (zresztą podobnie co w Play, łącza po UPC).

Reklama

Szybkość i opóźnienia internetu domowego w II kwartale 2025 roku Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile Stacjonarny 277 116 13 218 tys. Play Stacjonarny 269 59 14 651 tys. Vectra 261 55 14 353 tys. Orange 255 93 14 1 044 tys.

Natomiast T-Mobile ma tylko światłowody, stąd wynik z wcześniejszej kategorii przeniesiony do ogólnej kategorii - 277 Mb/s dał temu operatorowi pierwsze miejsce.

Źródło: SpeedTest.pl

Stock Image from Depositphotos.