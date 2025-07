Internet i rozmowy BEZ LIMITU za grosze? Sprawdź, jak ten operator rozbija bank ofertą na kartę!

Usługi telekomów to nie tylko oferty głównych marek Orange, Play, Plus i T-Mobile czy ich submarek, którym sporo miejsca poświęcamy na Antyweb, ale i operatorzy wirtualni, którym to poświęciliśmy nasz najnowszy cykl wpisów.

Zaczynaliśmy od oferty operatora Klucz Mobile, działającego na nadajnikach Plus od 12 lat, teraz przyjrzymy się operatorowi Mobile Vikings, który działa na nadajnikach Play, co ciekawe — również już od 12 lat.

Oferta na kartę Mobile Vikings burzy wszystkie mity i obawy klientów, zarówno przed wykupieniem numeru u operatora wirtualnego — od 12 lat w Polsce, a więc nie zniknie z rynku z dnia na dzień, jak i przed ofertą na kartę.

Wszystkie formalności załatwicie tu z poziomu aplikacji mobilnej, łącznie z potwierdzeniem tożsamości przy użyciu aplikacji mObywatel. Podobnie z płatnościami, nie ma tu konieczności pamiętania o doładowaniach i opłacania pakietu, działa tu pełen automat.

Wymieniać można dalej, jest 5G, kumulacja niewykorzystanego transferu danych, eSIM, VoLTE, Wifi Calling i co najważniejsze, czego rzeczywiście brakuje u wielu operatorów wirtualnych — pełen roaming w UE wg zasady RLAH.

Mobile Vikings — oferta do telefonu na kartę

W przypadku oferty Klucz Mobile chwaliłem operatora za sporą rozpiętość cenową i pod względem limitów transferu danych w dostępnych pakietach. Nie inaczej jest w Mobile Vikings.

Każdy pakiet zawiera nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz limit transferu danych na poziomie:

30 GB (7,27 GB w roamingu UE) za 25 zł miesięcznie (nie ma tańszej oferty na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile),

80 GB (8,72 GB w roamingu UE) za 30 zł miesięcznie (nie ma takiego limitu transferu danych w tej cenie w ofertach na kartę Orange, Play, Plus i T-Mobile),

120 GB (10,17 GB w roamingu UE) za 35 zł miesięcznie,

180 GB (13,08 GB w roamingu UE) za 45 zł miesięcznie.

To już i tak duże limity transferu danych, więc nie zamierzałem nawet wspominać o ekstra GB w rocznej promocji, gdyby nie jeden szczegół. Za 35 zł i 45 zł dostajemy dodatkowe 4800 GB (12 x 120 GB) i 9600 GB (12 x 180 GB), z których będzie nam schodził co miesiąc transfer w pierwszej kolejności. Tak więc transfer z pakietu 120 GB i 180 GB w wielu przypadkach nie będzie naruszony i będzie go można z miesiąca na miesiąc kumulować aż do poziomu prawie 1 TB do wykorzystania w kolejnym roku.

Mobile Vikings — internet mobilny na kartę

Nie zabrakło tu też dedykowanej oferty na internet na kartę do mobilnych routerów WiFi. Skorzystamy w jej ramach z trzech pakietów, z limitem transferu danych na poziomie:

100 GB za 40 zł miesięcznie,

150 GB za 50 zł miesięcznie,

250 GB za 60 zł miesięcznie.

Internet mobilny na kartę przyda się każdemu w domu w lokalizacjach bez internetu stacjonarnego — limit 100 GB powinien wystarczyć w miesiącu dla jednej osoby (bez filmów czy seriali codziennie i bez grania online), a więc drugi i trzeci pakiet powinien wystarczyć również dla dwóch czy trzech osób w domu.

Co do cen, to najtańsza oferta na internet mobilny na kartę z takimi limitami. Jeśli chodzi o abonament (umowa z miesięcznym okresem wypowiedzenia) nadal bezkonkurencyjne jest tu nju mobile (submarka Orange), gdzie za 29 zł miesięcznie dostajemy limit 300 GB transferu danych. Pamiętajmy jednak, że to dopiero po 2 latach stażu — na start jest to 100 GB, po pół roku 200 GB, a po roku 250 GB. W zasięgu Play mamy jeszcze submarkę Virgin Mobile z abonamentem (bez zobowiązania), gdzie limit 250 GB kosztuje 50 zł miesięcznie.