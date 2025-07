Prawie połowa z Was przepłaca za abonament i internet mobilny

Dziś na tapet weźmiemy kolejną część z najnowszego raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce, równie ciekawą co pozostałe, a dotycząca klientów korzystających u naszych operatorów z usług wiązanych.

Klienci usług wiązanych w Polsce

Na koniec 2024 roku z usług wiązanych korzystało aż 14,1 mln klientów naszych telekomów i liczba ta nieznacznie zmienia się rok do roku.

Najwięcej użytkowników wybiera dwie usługi u jednego operatora (double play), bo aż trzech na czterech klientów - 77,6%. To również stały poziom wyborów w Polsce, jeśli chodzi o zestawy.

Najpopularniejszym zestawem jest tutaj oferta komórkowa i na internet mobilny — aż 46,8%.

Również stały poziom i zaznaczę dla jasności — internet mobilny traktowany jest tu jako dedykowana oferta na internet mobilny:

Dane odnoszące się do mobilnego dostępu obejmują wyłącznie dedykowane oferty transmisji danych, realizowane wyłącznie za pomocą kart, modemów i kluczy, czyli np. modemy USB, karty PCMCIA, ExpressCard.

Kto zgarnia tu co roku największą liczbę użytkowników? Play i to zdecydowanie — prawie połowa rynku (48,8%) i ten udział wyraźnie rośnie, w przeciwieństwie do pozostałych operatorów.

Oferta do telefonu i na internet mobilny w Play

Większość klientów korzysta u naszych operatorów, jeśli chodzi o usługi mobilne z abonamentu z zobowiązaniem na 2 lata, pokazywałem to już w poprzedniej części - Abonamenty do telefonu są drogie? Nie dla Polaka.

Niemniej sprawdziłem wszystkie dostępne opcje na ofertę komórkową i na internet mobilny. W ramach usług operatora Play (razem z submarkami) mamy pięć nielimitowanych w rozmowy i wiadomości ofert do telefonu — abonament komórkowy na 2 lata w Play, Play na kartę, Fakt Mobile na kartę, abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Virgin Mobile, Virgin Mobile na kartę. Do tego trzy na dedykowany dostęp do internetu mobilnego — abonament na 2 lata w Play, Play internet na kartę i abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Virgin Mobile.

Mnóstwo pakietów, ale dla przejrzystości wybrałem najtańsze zestawy (większe limity będą relatywnie droższe) u jednego operatora (pominiemy Fakt Mobile na kartę, bo nie mają dedykowanej oferty na internet mobilny z sensowym limitem transferu danych).

Najtańszy abonament komórkowy w Play za 40 zł z limitem 6 GB i najtańszy abonament na internet mobilny z limitem 150 GB — koszt zestawu 70 zł miesięcznie.

Limit na internet mobilny 500 GB to już razem 120 zł, a brak limitów 150 zł. Jak chcecie do tego abonament komórkowy z limitem przynajmniej 50 GB, miesięczny koszt rośnie o 20 zł. Najbardziej więc opłaca się tu pakiet HOMEBOX za 110 zł miesięcznie z brakiem limitu danych i prędkości w smartfonie i routerze WiFi (w 2024 roku było to limit 300 GB).

Co w ofercie na kartę w Play? Najtańszy pakiet komórkowy kosztuje 30 zł z limitem 30 GB, a internet na kartę z limitem 200 GB 50 zł, razem - 80 zł miesięcznie.

Najtańsza oferta łączona w Virgin Mobile, to abonament komórkowy z limitem 20 GB (60 GB po dwóch latach stażu) za 20 zł i internet mobilny z limitem 250 GB za 50 zł miesięcznie. Razem 70 zł miesięcznie.

Oferta do telefonu i na internet mobilny — alternatywy

Pakiem Mini w abonamencie Orange — abonament komórkowy z limitem 300 GB i na internet mobilny z limitem 500 GB - 80 zł miesięcznie. Z kolei, pakiet Mini bez limitu w abonamencie Orange — abonament komórkowy z limitem 300 GB i na internet mobilny bez limitu danych i prędkości - 105 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy w nju mobile z limitem 60 GB (180 GB po dwóch latach stażu) i na internet mobilny z limitem 100 GB (300 GB po dwóch latach stażu) - 60 zł miesięcznie.

Subskrypcja w Orange Flex — karta SIM/eSIM do smartfona i karta SIM/eSIM do routera WiFi, łączny limit 150 GB - 50 zł miesięcznie. Natomiast subskrypcja w Orange Flex — karta SIM/eSIM do smartfona i karta SIM/eSIM do routera WiFi, obie bez limitu danych i prędkości - 80 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy w Plush z limitem 40 GB (200 GB po dwóch latach stażu) i na internet mobilny z limitem 200 GB - 85 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy w Plus z limitem 180 GB i na internet mobilny z limitem 600 GB - 80 zł miesięcznie. Wyższy abonament komórkowy w Plus i na internet mobilny bez limitu danych i prędkości - 110 zł miesięcznie.

W T-Mobile ciężko znaleźć teraz korzystniejszą alternatywę, bo jest już tylko jeden abonament komórkowy bez limitu danych i prędkości za 75 zł miesięcznie. Można dobrać do tego, albo internet mobilny z limitem 150 GB — łączny koszt 95 zł miesięcznie albo z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości — łączny koszt 135 zł miesięcznie.

Pozostaje co prawda jeszcze subskrypcja w Red Bull Mobile za 50 zł miesięcznie, z internetem bez limitu danych i prędkości, ale to tylko w smartfonie.

Niemniej, patrząc po pozostałych alternatywnych ofertach, jest w czym wybierać i ciężko zrozumieć, taką przepaść w udziale procentowym pomiędzy Play a pozostałymi operatorami w usługach wiązanych — na zestaw oferty do telefonu i routera WiFi.

