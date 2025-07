Orange znowu to zrobił - pół roku za darmo za zmianę oferty

Żaden inny operator w Polsce nie udostępnił jeszcze takiej promocji dla „karciarzy” - pół roku za darmo za zmianę oferty na abonament.

Reklama

Nasz pomarańczowy operator robi z kolei to tak często, iż nawet jeśli ta promocja nie przemawia do aktualnych klientów oferty na kartę, warto ją opisać dla tych z Was, którzy i tak noszą się z zamiarem wykupienia abonamentu w Orange.

Obierając teraz drogę przeniesienie numeru od innego operatora do abonamentu Orange bezpośrednio, nie dostaniecie lepszej oferty niż przeniesienie numeru najpierw do Orange Free na kartę i dopiero później do abonamentu Orange.

Aktualnie za przeniesienie numeru od innego operatora do abonamentu Orange (również przy wykupieniu nowego numeru), dostaniecie tylko 3 miesiące za 0 zł i to tylko w dwóch najdroższych abonamentach - M i L za 75 zł i 95 zł miesięcznie.

Kliencie Orange na kartę, za zmianę oferty na abonament dostają aż 6 miesięcy za 0 zł, również w abonamencie S za 65 zł miesięcznie. Policzmy to, jakie daje ta promocja zniżki:

Plan S z limitem 100 GB transferu danych za 65 zł miesięcznie, pół roku za darmo, daje średnio przez całą umowę 48,75 zł miesięcznie,

Plan M z limitem 200 GB transferu danych za 75 zł miesięcznie, średnio - 56,25 zł miesięcznie,

Plan L bez limitu danych i prędkości za 95 zł miesięcznie, średnio - 71,25 zł miesięcznie.

Czas na skorzystanie z promocji jest tylko do 15 lipca, ale jak pisałem na początku, to już kolejna tego typu zachęta do przejścia na abonament w tym roku, bodajże trzecia. Z pewnością więc, pojawią się jeszcze co najmniej trzy do końca tego roku.

Źródło: Orange.

Stock Image from Depositphotos.