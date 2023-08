Baldurs Gate na Xbox jeszcze w tym roku, ale posiadacze Series S nie będą zachwyceni

Baldurs Gate 3 okazał się chyba największym zaskoczeniem i jednym z najpoważniejszych kandydatów do tytułu gry roku. Produkcja PC, na którą czekano ponad dwie dekady, zbiera fantastycznie recenzje, a posiadacze PS5 już zacierają ręce przed wrześniową premierą na japońskich konsolach – jedynymi poszkodowanymi byli zaś sympatycy Xboxa, bo wydanie gry na urządzeniach Microsoftu stało do tej pory pod znakiem zaprania. „Do tej pory”, gdyż właśnie dowiedzieliśmy się, że nowa odsłona Baldurs Gate trafi w tym roku także i do obozu „zielonych”. Jest jednak pewien haczyk.

Twórcy Baldurs Gate w końcu dogadali się z Microsoftem

Posiadacze PlayStation będą mogli zagrać w Baldurs Gate 3 już 7 września, ale gra bez wątpienia trafi także na Xbox Series X/S, jednak gracze będą musieli wykazać się odrobiną cierpliwości. Swen Vincke – szef Larian Studios – poinformował na Twitterze, że udało mu się znaleźć wspólny język z Philem Spencerem, czyli dyrektorem Microsoft Gaming, potwierdzając tym samym, że Baldurs Gate 3 będzie kompatybilne z Xboxem jeszcze w tym roku. Niestety jest jedno „ale”.

Wiemy, że developerzy mieli problem z optymalizacją na Xbox Series S, zwłaszcza w kwestii lokalnej kooperacji na podzielonym ekranie. „Eska” jest niestety wyraźnie słabsza od Series X, dlatego twórcy zdecydowali się odroczenie dostępności tej funkcji w czasie. Split screen nie będzie więc dostępny na premierę xboxowej wersji Baldurs Gate 3 w przypadku tańszego wariantu konsoli. Na szczęście w przypadku Xbox Series S nie musimy obawiać się kompromisów – gra będzie w pełni odwzorowywać zawartość z PC, wraz z treściami z dotychczasowych aktualizacji. Kiedy dokładnie to nastąpi? Tego niestety jeszcze nie ujawniono, ale na pewno poinformujemy Was o tym gdy tylko Larian Studios podzieli się szczegółami.