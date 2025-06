Takiej karty jeszcze nie widziałeś. Zdziwisz się, gdy nią zapłacisz

Nowa karta „Visa Podróże” to najnowsza propozycja mBanku, dedykowana wszystkim tym, którzy chętnie podróżują, zarówno po Polsce, jak i poza granicami kraju. Inspiracją do wprowadzenia tego rozwiązania była rosnąca aktywność turystyczna Polaków – aż połowa badanych deklaruje, że w 2025 roku planuje wyjazd zagraniczny, a korzystanie z cyfrowych narzędzi płatniczych staje się stałym elementem wyjazdów. Bank odpowiedział więc na potrzeby klientów, tworząc kartę, która upraszcza codzienne finanse podczas podróży.

Karta umożliwia płacenie oraz wypłacanie gotówki w 180 walutach bez dodatkowych prowizji za przewalutowanie, co oznacza, że rozliczenie następuje po bardzo korzystnym kursie organizacji Visa, podobnym do tego w e-kantorach. To szczególnie wygodne, bo atrakcyjny kurs obowiązuje przez cały czas, bez względu na dzień tygodnia, a liczba transakcji nie jest limitowana. Nowa karta przeznaczona jest zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży już od 13 roku życia, a jej użytkownicy mogą korzystać z niej w kraju i na świecie równie łatwo.

mBank z nową ofertą dla podróżnych. Co daje karta Visa Podróże?

Z myślą o miłośnikach nowoczesnych rozwiązań, mBank zaproponował także limitowaną serię fizycznej karty z diodami LED, która świeci przy każdej płatności, oraz wersję wirtualną, którą można dodać do portfeli cyfrowych w kilka chwil po zamówieniu. Dodatkowym atutem jest promocja dla nowych klientów, którzy do końca września 2025 roku mogą korzystać z karty przez 12 miesięcy bez opłat, a później miesięczna opłata wynosi 12 złotych.

mBank nie zapomina też o korzyściach dla podróżujących – przygotował pakiet wakacyjnych udogodnień, w tym zniżki do 20% na ubezpieczenia turystyczne i możliwość otrzymania zwrotu nawet do 200 zł za transakcje wykonane kartą za granicą. Ważnym ułatwieniem, szczególnie podczas wypłat gotówki poza Polską, jest funkcja blokowania opłat DCC i surcharge bezpośrednio w aplikacji mobilnej, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów.

