Bank Pekao w ważnym komunikatem. Klienci mogą mieć problem

Bank Pekao S.A. poinformował swoich klientów o zaplanowanych pracach technicznych, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 18 maja, w godzinach 22:00–23:30. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, działania te mogą spowodować czasową niedostępność stron internetowych banku. Przerwa ma charakter techniczny i jest elementem planowej modernizacji infrastruktury.

Reklama

Bank Pekao zapowiada prace serwisowe

Najważniejszą informacją dla klientów jest to, że prace nie będą miały wpływu na dostęp do usług i produktów bankowych, w tym systemów bankowości elektronicznej. Oznacza to, że użytkownicy nadal będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej PeoPay, serwisu Pekao24, a także realizować płatności i inne operacje finansowe bez zakłóceń.

Choć zakres prac jest ograniczony, bank apeluje do klientów o wyrozumiałość i zachęca do ewentualnego wcześniejszego zapoznania się z potrzebnymi informacjami, które normalnie dostępne są na stronie internetowej banku. Dla osób, które mogą napotkać trudności w czasie przerwy technicznej, bank uruchomił możliwość kontaktu z całodobową infolinią pod numerem +48 519 222 222.

Banki regularnie przeprowadzają prace modernizacyjne, których celem jest poprawa jakości usług i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Tym razem działania zaplanowano w późnych godzinach wieczornych, co ma zminimalizować niedogodności dla klientów.

Bank zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby prace zakończyły się zgodnie z planem i nie wpłynęły negatywnie na korzystanie z oferowanych usług. Klienci, którzy chcą być na bieżąco z informacjami dotyczącymi ewentualnych utrudnień, mogą śledzić komunikaty na oficjalnych kanałach banku lub skorzystać z infolinii.

Grafika: Własne