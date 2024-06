Nowy sposób autoryzacji przelewów w mBanku. Potrzebna będzie karta płatnicza

To nie jest zupełna nowość w mBanku, bo już pod koniec zeszłego roku, mBank udostępnił swoim klientom i posiadaczom smartfonów z Androidem, możliwość aktywacji aplikacji z wykorzystaniem karty płatniczej i smartfona.

Była to akurat korzystna informacja dla klientów, po dzięki tej opcji mogli pominąć uciążliwy krok przy aktywacji aplikacji, w postaci konieczności wykonania połączenia telefonicznego.

Z tą nowością, wystarczyło podać swoje dane, przyłożyć do smartfona (wymagane NFC) kartę płatniczą przypisaną do konta, przepisać kod z SMS, podać hasło do serwisu transakcyjnego, no i ustalić kod PIN.

Jarosław Górski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa w mBanku:

Łączenie aplikacji z kontem przy pomocy karty to wygodne, bezpieczne i unikatowe w skali kraju rozwiązanie. To kolejny krok mBanku w walce z cyberoszustami, którzy zwłaszcza w okresie przedświątecznym nie szczędzą wysiłków by zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie.

Od teraz jednak, funkcjonalność ta będzie wykorzystywana w przypadku autoryzacji przelewów, które systemy mBanku uznają za podejrzane. Oczywiście, będzie to metoda wykorzystywana tylko w stosunku do klientów, którzy są w posiadaniu fizycznej karty do płatności. Podejrzewam jednak, że nie będą oni traktowali tego jako korzystnego dla nich wyróżnienia.



Wprowadzamy kolejne zmiany na ekranie mobilnej autoryzacji. W wybranych sytuacjach możemy cię poprosić, żebyś przyłożył/a do telefonu aktywną kartę mBanku. Zrobimy to, gdy będziemy mieć wątpliwości, czy ktoś nieuprawniony korzysta z aplikacji.

Niemniej, z informacji uzyskanych przez Cashless.pl w biurze prasowym mBanku wynika, iż w przypadku gdy w danej chwili nie będziemy mieli przy sobie karty płatniczej, pojawi się wybór innej metody dodatkowej autoryzacji takiej podejrzanej operacji.

Podobne rozwiązanie mBank zamierza udostępnić klientom posiadającym urządzenia z iOS na pokładzie.

Źródło: Cashless.pl