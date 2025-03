mBank odcina klientów od Blika. Z kartą też będzie problem

Klienci banku muszą przygotować się na przerwę techniczną, która nastąpi w nocy z 22 na 23 marca. Bank zapowiedział modernizację swoich systemów, co wpłynie na dostępność niektórych usług. W tym samym czasie prace rozwojowe przeprowadzi również Krajowa Izba Rozliczeniowa. Wstępne zapowiedzi mówią, że przez jakiś czas nie będzie można korzystać z Blika i kilku innych funkcji płatniczych.

mBank zapowiada przerwę techniczną

Od godziny 00:30 do 7:00 w nocy z 22 na 23 marca nie będzie możliwości realizacji przelewów na telefon BLIK oraz przelewów ekspresowych. Nie będzie można również płacić BLIKIEM w sklepach ani Internecie. Co więcej, w przedziale 2:30-7:00 nie będzie można również płacić przez internet kartą płatniczą. Bank uspokaja jednak, że w sklepach stacjonarnych i restauracjach nadal będzie można dokonać nimi płatności. Działać mają również po włożeniu do bankomatu, więc nie trzeba szykować gotówki na zapas.

W tych samych godzinach niedostępny będzie serwis transakcyjny i aplikacja mobilna. Klienci nie będą mogli zalogować się na swoje konta ani składać wniosków bankowych. mLinia – Obsługa telefoniczna banku również będzie ograniczona. W tym czasie konsultanci nie będą mieli dostępu do danych klientów, co uniemożliwi realizację operacji.

Utrudnienia dotkną także klientów z sektora MSP i korporacji. Podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, płatności kartą w internecie nie będą możliwe w godzinach 2:30-7:00, jednak transakcje w sklepach stacjonarnych oraz wypłaty z bankomatów będą funkcjonować normalnie.

mBank zaleca, aby wszelkie istotne przelewy i operacje finansowe zlecać z wyprzedzeniem. Warto również wcześniej dokonać zakupów online lub przygotować gotówkę na wypadek ewentualnych problemów z płatnościami.

Grafika: Grzegorz Ułan / Antyweb