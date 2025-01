Takiego taniego iPada jeszcze nie było, Apple pójdzie na całość?

Apple wyraźnie rozpoczęło proces wejścia w swoją nową erę, chociaż bez specjalnego nagłaśniania. Wszystkie MacBooki Airy są już z 16GB RAM, MacMini M4 jest szalenie wydajnym mini komputerem o jeszcze bardziej zwariowanej niskiej cenie, a gdzie trzeba, tam Apple wymienia procesory i dodaje gigabajty. Takiego taniego iPada też jeszcze nie widzieliśmy.

Nowa era Apple, wszystko ma być inteligentniejsze

Wielu się zgadza, że Apple Intelligence, czyli rozwiązanie sztucznej inteligencji w wydaniu firmy Tima Cooka, wyszło za szybko. Mleko się jednak rozlało, więc nie pozostaje nic innego jak iść va banque i wszystkie linie uzbroić w systemy wspierające nowoczesne opcje. Dochodzą głosy, że Apple naprawdę pójdzie na całość i wzmocni nawet tańsze produkty jak iPhone SE czy właśnie iPad.

Nowe iPady kryją się pod pseudonimami J481 oraz J482 i już teraz nie mają sobie równych w tej kategorii cenowej. Wzorem innych produktów, wygląda na to, że i one mają mieć wystarczającą moc, aby udźwignąć potrzeby procesów sztucznej inteligencji. Oznacza to ogromny skok dla tej linii produktów, bowiem są w tej chwili wspierane przez zaledwie 4GB RAMu oraz dość już wiekowy (chociaż wciąż mocniejszy ponad to, na co pozwala iPadOS) czip A14.

Nowe, tanie iPady miałyby pójść w ślad za świeżymi iPadami Mini, które miały premierę jesienią minionego roku. Zaskoczyły one umieszczonym w nich procesorem A17 Pro, tym samym, jaki działa w sercu iPhone'ów 15 Pro. Do tego ilość pamięci zostanie zwiększona o 100%. Z nowym czipem oraz 8GB RAM, nowe iPady będą przygotowane, aby obsługiwać Apple Intelligence.

Z tego powodu, ciekawe jak się to odbije cenowo na tej taniej linii produktów. Jeżeli nie uświadczymy szczególnej zmiany, to Apple pozostanie niedoścignionym wzorem w tej kategorii. Doskonale się sprawdzi do codziennych obowiązków w pracy i szkole, nie mówiąc o obsłudze smart domostw.

