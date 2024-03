Takie zestawy LEGO mogło stworzyć tylko z Nintendo

Dzień Mario to coroczne wydarzenie obchodzone przez społeczność graczy, fanów gier wideo i miłośników postaci Mario z serii gier Nintendo. Mario Day obchodzi się 10 marca każdego roku, ponieważ data ta zapisana w formie numerów rzymskich (Mar10) przypomina imię "Mario". Jest to okazja do wspólnego świętowania kultowej postaci Mario oraz jego wpływu na przemysł gier i popkulturę. W trakcie Dnia Mario organizowane są różnorodne wydarzenia, konkursy, akcje promocyjne oraz prezentowane są specjalne produkty związane z postacią Mario i jego przyjaciółmi. I tak też jest w tym roku, a największym partnerem Nintendo świętującym Dzień Mario jest LEGO, które na swoim koncie ma już kilka interesujących zestawów z wąsatym hydraulikiem w roli głównej. Zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych fanów, którzy mogą przenieść znanych z ekranów telewizorów i konsol bohaterów do swoich mieszkań i domów.

Dzień Mario 2024. Oto nowe zestawy LEGO, które wkrótce trafią do sprzedaży

LEGO i Nintendo oficjalnie zaprezentowało kilka zestawów klocków dla najmłodszych. To m.in. składający się się z 778 elementów zestaw Roy i bitwa na zamku Peach zawierający model zamku księżniczki, który po otwarciu będzie placem zabaw. Posiada łatwe do odbudowania mury, które zawalają się pod naporem oblężenia, wieżę, katapultę, obrotowy tron i fontannę w ogrodzie. Mamy też Nawiedzoną rezydencję Kinga Boo składającą się z 932 elementów konstrukcję domu, który można otworzyć, aby uzyskać łatwy dostęp do ciekawych funkcji, takich jak unosząca się sofa i regał z ukrytym kluczem. Nowością jest też Bowser i pociąg ekspresowy składający się z 1392 elementów. Oprócz pociągu, w zestawie znajdziemy drezynę, dwie stacje, blok supergwiazdy, blok z pytajnikiem i sześć figurek LEGO Super Mario — Hammer Bro, Boom Booma, dwie Goomby i dwóch Para-Biddybudów. LEGO potwierdziło, że w tym roku możemy spodziewać się nowych zestawów Mario przygotowanych z myślą o dorosłych.

Ale to nie koniec niespodzianek, po przed nami coś zupełnie wyjątkowego. Nintendo i LEGO potwierdziły, że trwają prace nad stworzeniem zestawów inspirowanych Mario Kart – najpopularniejszej gry wyścigowej na świecie. Jej najnowsza odsłona, Mario Kart 8, która oryginalnie wydana była na na Wii U, jest również najlepiej sprzedającą się grą Nintendo na Nintendo Switch. Mario Kart 8 z dopiskiem Deluxe do tej pory sprzedało się w nakładzie przekraczającym 60 mln egzemplarzy. Choć Nintendo i LEGO nie zdradzają żadnych szczegółów i podaje jedynie, że zestawy pojawią się w przyszłym roku, można podejrzewać, że LEGO Mario Kart spotka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony fanów.

Dniu Mario towarzyszy też specjalna promocja w sklepie LEGO, która potrwa do jutra, 11 marca. Warto więc się pospieszyć, by zdobyć niektóre zestawy w niższych cenach. Uczestnicy programu LEGO Insiders mogą skorzystać ze specjalnych ofert, takich jak loterie i podwójna liczba punktów przy zakupie dowolnych artykułów z kolekcji LEGO Super Mario. To dobra okazja, tym bardziej jeśli jesteście fanami Nintnedo lub szukacie idealnego prezentu dla miłośników Mario i jego przyjaciół. Pełne szczegóły akcji znajdziecie na stronach LEGO – również tam wyszczególnione są wszystkie zestawy objęte promocją w ramach której za zakupy otrzymacie dwukrotnie więcej punktów, które później można wymienić na nagrody.