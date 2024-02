To rośliny w sam raz dla leniwych. Co ważne, nigdy nie zwiędną

Chociaż żywe rośliny zdobią wnętrza i oferują dodatkowe korzyści, jak czyste powietrze, nie każdy może sobie na nie pozwolić i nie każdy ma do nich dryg. Pielęgnacja wymaga czasu, zaangażowania i chęci, bez których nawet odporne kwiaty zwiędną. Alternatywą wydają się sztuczne kwiaty, które choć często wyglądają zjawiskowo, nie angażują nas w żaden sposób (choć trzeba je od czasu do czasu odkurzyć). Jeśli już mamy postawić na rośliny z plastiku, warto wybrać takie, które sprawią dodatkową frajdę. A tak jest w przypadku kolekcji botanicznej LEGO, która powstaje w ramach serii LEGO Icons. Zestawy ICONS są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić satysfakcjonujące wyzwanie. Przedstawiają one imponujące atrakcje turystyczne, klasyczne pojazdy i ikony popkultury. Dorośli fani układania klocków znajdą wśród nich też budynki modułowe i artykuły do domu.

W zeszłym roku zrobiliśmy krótkie podsumowanie nowych bukietów, które dostępne są w ramach kolekcji Botanical, więc czas najwyższy sprawdzić, co będziecie mogli postawić na swoich parapetach (lub w innych miejscach) tej wiosny. A trzeba przyznać, że na kreatywność projektantów LEGO nie ma co narzekać i nowe produkty wyglądają naprawdę interesująco. Co mogliśmy kupić rok temu? To m.in. Bukiet z polnych kwiatów, czy Stroik z suszonych kwiatów, które w sposób ciekawy łączyły ze sobą różne gatunki roślin tworząc efektowne kompozycje. Co ważne, zestawy z kolekcji botanicznej posiadają elementy wykonane z plastiku pochodzenia roślinnego, pozyskanego z trzciny cukrowej ze zrównoważonego źródła.

LEGO Botanical. Co nowego w ofercie?

Kwiaty lotosu, Żonkile i Kwiaty Wiśni

Trzy zestawy, trzy różne gatunki roślin. Kwiaty lotosu to zestaw składający się z zaledwie 220 elementów, ale przyciąga uwagę swoją kolorystyką. To dwa lotosy w pełnym rozkwicie oraz pączek w delikatnych odcieniach różu i bieli, z długimi zielonymi łodygami, które doskonale sprawdzą się jako dekoracja trzymana w wazonie. W oficjalnym sklepie LEGO kosztuje on obecnie 69,99 zł.

Żonkile to zestaw składający się z 216 elementów i pozwala na zbudowanie dwóch żółtych i dwóch białych żonkili. Każdy z nich posiada zielone łodygi i regulowane liście, które można dowolnie ustawiać. W oficjalnym sklepie LEGO kosztuje on obecnie 69,99 zł.

W ofercie mamy też Kwiaty Wiśni posiadające 430 elementy. Zawiera on dwie gałązki wiśni do zbudowania, które można ozdobić delikatnymi pąkami w odcieniach bieli i różu. Kwiaty można układać dowolnie, co pozwala na tworzenie unikalnych bukietów. W oficjalnym sklepie LEGO kosztuje on obecnie 69,99 zł. Co najciekawsze, wszystkie te kwiaty można dowolnie mieszać i tworzyć wymyślne bukiety, które ozdobić mogą każdą przestrzeń

Małe roślinki i Bukiet róż

Pojedyncze kwiaty to dopiero początek nowych zestawów z serii Botanical. Dla fanów większych atrakcji przygotowano m.in Małe roślinki, które składają się z 758 elementów i pozwalają na stworzenie ciekawej kompozycji różnych kwiatów tropikalnych.. To 9 różnych roślin, w tym sukulentów, roślin tropikalnych, a także roślin mięsożernych — każda w osobnej doniczce w kolorze terakoty. W oficjalnym sklepie LEGO zestaw kosztuje obecnie 249,99 zł.

Jednak z całego zestawienia najlepiej wypada Bukiet róż składający się z 822 elementów. To tuzin czerwonych róż, w tym cztery w pełnym rozkwicie, cztery kwitnące i cztery pąki z długimi zielonymi łodygami do ułożenia w wazonie. Całość uzupełniają gipsówki z małymi białymi kwiatami, które wspólnie z różami tworzą zachwycającą kompozycję. W oficjalnym sklepie LEGO zestaw kosztuje obecnie 249,99 zł