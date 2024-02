PlayStation Plus traci gry. Z abonamentu znika wiele znakomitych tytułów!

Gracze posiadający abonamenty PlayStation Plus Extra i Premium mają tylko kilkanaście dni by nadrobić zaległości. W połowie marca z katalogu zniknie kilka naprawdę fajnych tytułów.

PlayStation Plus w podstawowym abonamencie oferuje dostęp do ograniczonego katalogu darmowych gier. Znacznie lepiej wypada w tym zestawieniu PlayStation Plus Extra lub Premiu, które dodatkowo oferują bibliotekę wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. Biblioteka ta stale się zmienia, dochodzą do niej nowe gry, ale również i znikają wybrane pozycje. Tak też będzie już za kilka tygodni. Sony zaprezentowało listę tytułów, które z katalogu PlayStation Plus Extra i Premium znikną w marcu. Na szczęście lista gier, które w najbliższym czasie znikną z katalogu PlayStation Plus nie jest specjalnie długa, ale martwi, że Sony przy okazji aktualizacji biblioteki usuwa kilka mocnych tytułów, które przejdą graczom obok nosa. Co zniknie teraz?

PlayStation Plus Extra i Premium. Te gry znikną z abonamentu

19.03

Civilization VI – wersja dla PS4 i PS5 w ramach wstecznej kompatybilności

Tchia – wersja dla PS5 i PS4

Ghostwire: Tokyo – wersja dla PS5

NEO: The World Ends With You – wersja dla PS4 i PS5 w ramach wstecznej kompatybilności

Haven – wersja dla PS5 i PS4

Code Vein – wersja dla PS4 i PS5 w ramach wstecznej kompatybilności

Outer Wilds – wersja PS5 i PS4

Jednak nie ma co opłakiwać strat, gdyż właśnie do katalogu PlayStation Plus Extra i Premium dodano szereg nowych tytułów zaprezentowanych w zeszłym tygodniu i w które warto zagrać. A są to: