PlayStation czy Xbox? Nintendo! To oni są królami rynku

Nintendo Switch po kilku latach na rynku wciąż radzi sobie doskonale. Z ostatniego raportu dotyczącego podsumowania wyników finansowych dowiadujemy się jednak, że sprzedaż całej rodziny konsol Nintendo Switch spadła o 7,8% rok do roku do 13,74 miliona sztuk. Rozkłada się to na 3,40 miliona sztuk podstawowego modelu Nintendo Switch, 8,17 miliona sztuk modelu OLED i 2,18 miliona sztuk Nintendo Switch Lite. Chociaż sprzedaż sprzętu spadła rok do roku jest ona stabilna, biorąc pod uwagę fakt, że platforma jest w siódmym roku, a wyniki były zgodne z oczekiwaniami firmy. Na ten moment, Nintendo Switch rozeszło się w nakładzie 139,36 sprzedanych sztuk. I choć do rekordu ustawionego przez PlayStation 2, którego sprzedaż zatrzymała się na poziomie przekraczającym 155 mln egzemplarzy, Nintendo zajmuje pozostałe dwa miejsca na podium z Nintendo DS na drugim miejscu z wynikiem sprzedaży na poziomie 154,02 mln.

Nintendo ma powody do dumy. Switch i gry wciąż sprzedają się znakomicie

Jeśli chodzi o gry na Nintendo Switch, to w ostatnim kwartale utrzymywał się trend, w którym tytuły od samego Nintendo cieszyły się ogromną popularnością, choć w wynikach finansowych mowa jest o 4,7-procentowym spadku rok do roku. Nie da się jednak ukryć, że gracze kochają produkcje Nintendo - także jeśli chodzi o premiery. Wydane w październiku ubiegłego roku Super Mario Bros. Wonder sprzedało się w ponad 10 mln nakładzie, i to w zaledwie 3 miesiące, co stanowi rekord wśród wszystkich gier z Mario w tytule. Świetnie radzi sobie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Gra od swojej majowej premiery sprzedała się w nakładzie przekraczającym 20 mln egzemplarzy. Bardzo dobrze radzi sobie także Pikmin 4. Gra, która na rynku pojawiła się w lipcu sprzedała się na poziomie 3,33 mln sztuk. Ponadto kwietniowa premiera filmu The Super Mario Bros. Movie pozytywnie wpłynęła na sprzedaż innych tytułów związanych z Mario, takich jak Mario Kart 8 Deluxe, które przekroczyło wynik 60 milionów sprzedanych egzemplarzy od dnia swojej premiery w kwietniu 2017 r. Sprzedaż innych tytułów również stale rosła, zwiększając łączną liczbę tytułów sprzedających się w milionach egzemplarzy w tym okresie do 24, z czego "zaledwie" 7 pochodzi od zewnętrznych studiów.

Podsumowanie sprzedaży gier na Nintendo Switch w liczbach

Wraz z podsumowaniem ostatniego kwartału Nintendo zaktualizowało liczby najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch wydawanych przez Nintendo. Po co najchętniej sięgali gracze? Zaskoczeń chyba nie będzie żadnych:

Mario Kart 8 Deluxe - 60,58 mln egzemplarzy

Animal Crossing: New Horizons - 44,79 mln egzemplarzy

Super Smash Bros. Ultimate - 33,67 mln egzemplarzy

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 31,61 mln egzemplarzy

Super Mario Odyssey - 27,65 mln egzemplarzy

Pokémon Sword / Pokémon Shield - 26,17 mln egzemplarzy

Pokémon Scarlet / Pokémon Violet - 24,36 mln egzemplarzy

Super Mario Party - 20,34 mln egzemplarzy

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 20,28 mln egzemplarzy

New Super Mario Bros. U Deluxe - 17,20 mln egzemplarzy

Co dalej? Wciąż czekamy na jakiekolwiek oficjalne informacje związane z następcą konsoli Nintendo Switch. Choć na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się mnóstwo plotek - także takich, które mówiły o tym, że Japończycy pokazali nowy sprzęt na targach Gamescom (za zamkniętymi drzwiami), tak szeroka publiczność wciąż musi zadowolić się jedynie domysłami. W maju pojawiły się sygnały, że na Switcha 2 (lub konsolę o innej nazwie) poczekamy do kwietnia przyszłego roku. Wynikać ma to z faktu, że na trwający właśnie rok fiskalny, który kończy się 31 marca 2024 r. Nintendo nie planuje premier sprzętowych.