Taka okazja trafia się raz w roku. 16 prezentów od Epic Games

Ostatnie miesiące w Epic Games Store w kwestii darmowych gier były bardzo obfite. Football Manager 2024, czy Sniper Ghost Warrior Contracts. Dwa zupełnie różne tytuły, ale oferujące masę dobrej zabawy. Było też Rugrats: Adventures in Gameland. Gracze otrzymali też ciekawie wyglądające Bear and Breakfast, Empyrion - Galactic Survival, Outliver: Tribulation. Za darmo było również inspirowane komiksem i serialem Invincible Presents: Atom Eve i karciane Kardboard Kings. Było też świetne Moving Out, które z pewnością przypadnie do gustu fanom gier kooperacyjnych.

Były też Witch It i Ghostwire: Tokyo, które świetnie wpasowywały się w Halloween oraz Beholder, Castlevania Anniversary Collection i Snakebird Complete. Na koniec listopada mieliśmy tylko jedną grę Brotato. Początek grudnia oznaczał jedno – przygotowania do okresu świątecznego i darmowych gier, które będą rozdawane z tej właśnie okazji. Do 12 grudnia do odebrania były Bus Simulator 21 Next Stop oraz LEGO Star Wars: Saga Skywalkerów. Do minionego czwartku na graczy czekała gra The Lord of the Rings: Return to Moria, która jest mieszanką gry survivalowej z elementami strategii i symulatora.

Wraz z odświeżeniem oferty, Epic Games Store odpaliło jeszcze ciekawszą ofertę – darmowa gra co 24 godziny. Zaczęło się od jednego z najbardziej zaskakujących tytułów ostatnich lat. Viralowe Vampire Survivors skradło serca graczy wciągającą rozgrywką w prostej, archaicznej wręcz oprawie graficznej:

Epic Games Store na święta. Takiej rozdawnictwa gier dawno nie było

Do wczoraj (21.12) do odebrania była gra Astrea: Six Sided Oracles. To gra typu roguelike polegająca na tworzeniu talii z kości do gry zamiast kart i wykorzystująca unikalny system "obrażeń" – oczyszczenie i spaczenie. Zbuduj wystarczająco silny zestaw kości, by oczyścić spaczenie Astrei i uratować Układ Gwiezdny.

Dziś (22.12) za darmo na graczy czeka TerraTech. To gra przygodowa z otwartym światem, zapewniająca dużą dowolność rozgrywki. Planuj i buduj własne dzieła, odkrywając nowe elementy lub zdobywając je na przeciwnikach. Projektuj pojazdy, korzystając z ogromnej biblioteki klocków. Posiada aż cztery tryby rozgrywki, a każdy oferuje coś innego:

Tryb Kampanii

Awansuj w czterech korporacjach: OBG, GeoCorp, Venture i Hawkeye

Wykonuj misje przewidziane dla konkretnej korporacji

Walcz i zdobywaj łupy w postaci bloków

Wytwarzaj rzeczy z wydobytych surowców

Tryb Kreatywny

Nieograniczony dostęp do wszystkich z ponad 400 bloków

Buduj rzeczy bez udziału w misjach

Testuj własne konstrukcje z wrogami lub bez nich

Tryb wyzwania

Zbuduj jak najszybszą maszynę

Dwa tory do wyboru

Pobij swój poprzedni rekord czasowy

Tryb wieloosobowy

Bitwy PvP

Mecze drużynowe

Nagrody za serie zabójstw

Rozmowy głosowe

TerraTech za darmo do odebrania jest do dzisiaj, do 17:00. O tej godzinie poznamy kolejny darmowy tytuł! Będzie ich w sumie 16, a ostatni udostępniony zostanie 2 stycznia.