Steam odpala petardę. Najważniejsza w tym roku wyprzedaż wystartowała!

Jak co roku, na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia, Steam odpala swoją Zimową Wyprzedaż, w ramach której można kupić najpopularniejsze tytuły na PC. Co tym razem przeceniono?

Choć największe zakupowe szaleństwo przypada na listopad i Black Friday, platforma Steam przyzwyczaiła graczy do kilku wyprzedaży w roku. Jednym z najważniejszych wydarzeń sklepu jest Zimowa Wyprzedaż Steam, która wystartowała wczoraj i potrwa do 2 stycznia przyszłego roku. Jak co kilka miesięcy, gdy Steam odpala swoje promocje, mam małe déjà vu, że te same ceny Valve zaserwowało nam kilka miesięcy w ramach Letniej i Wiosennej Wyprzedaży Steam. Liczyliście na rekordowe zniżki i przeceny? Nie będzie tak łatwo, ale i tak warto wybrać się na zakupy i dorzucić do swojej "kupki wstydu" kolejne tytuły, w które być może kiedyś zagracie. To doskonały moment, by nadrobić zaległości i przygotować się na nadchodzącą zimę – bo patrząc za okno, można odnieść wrażenie, że mamy środek jesieni...

Wśród tysięcy przecen, które znajdziecie na stronie głównej platformy Steam, na wyróżnienie zasługują m.in. Red Dead Redemption 2 za 82,46 zł. W niższej cenie, bo za 110,97 zł, dostępna też jest edycja Ultimate zawierająca cały tryb fabularny z wydania Special Edition oraz dodatki do trybu Online, w tym stroje dla bohaterów, premia do rangi, karo-kasztanowaty koń pełnej krwi angielskiej i bezpłatny wystrój "Przetrwanie" dla obozu. Za 257,66 zł kupicie Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle – pełne wydanie obu gier studia Rockstar, które z pewnością umilą ponure wieczory. Na Zimowej Wyprzedaży Steam nie mogło zabraknąć innego hitu Rockstar Games. Choć cały świat czeka na GTA VI, GTA V przyzwyczaiło nas już do ciągłych przecen, więc i tym razem najlepiej sprzedającą się grę w historii kupicie taniej – tym razem za 64,71 zł dostaniecie wersję Premium zawierającą dodatkowo Criminal Enterprise Starter Pack oferujący bonusy do GTA Online.

Zimowa Wyprzedaż Steam 2024. Najlepsze promocje dla graczy

Tradycyjnie, na wyprzedaży Steam kupicie produkcje CD Projekt RED w niższej cenie i przecenia trzecią odsłonę Wiedźmina i Cyberpunk 2077. Dziki Gon w wersji podstawowej dostępny jest za 19,99 zł. Edycja Kompletnazawierająca wszystkie dodatki fabularne “Serca z kamienia” i “Krew i Wino” oraz udostępnione wcześniej dodatki kosmetyczne, kosztuje 29,99 zł – i tę wersję warto rozważyć, gdyż wspomniane rozszerzenia są bardzo dobrze oceniane. Za mniej niż 30 zł macie pełne doświadczenie najlepszej gry polskiego studia. Chcecie nadrobić zaległości w świecie Wiedzmina? Całą trylogię gier z tej serii możecie kupić za 17,99 zł. Cyberpunk 2077 dostępny jest za 89,55 zł, a kupując zestaw z dodatkiem "Widmo wolności" w ramach Cyberpunk 2077: Ultimate Edition zapłacicie 155,98 zł.

Tradycyjnie, wśród przecenionych tytułów znajdziecie Hades za 45,99 zł i Hades II za 105,30 zł, Shin Megami Tensei V: Vengeance za 181,30 zł, czy Starfield za 179,40 zł. W promocji nie mogło zabraknąć Elden Ring za 149,40 zł i hitów od studiów PlayStation pokroju Marvel’s Spider-Man Remastered za 129,50 zł, Helldivers II za 135,20 zł, Days Gone za 54,75 zł, The Last of Us Part I za 129,50 zł, czy LEGO Horizon Adventures za 197,34 zł.

Zimowa Wyprzedaż Steam trwa do 2 stycznia 2025 r.