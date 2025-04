Operatorzy w ofertach na kartę przyzwyczaili już nas do setek gigabajtów co miesiąc przez rok, jednak dostęp do telewizji i to przez pół roku to zupełna nowość na rynku telko.

GIGA PLUS - nowa taryfa w ofercie na kartę

Plus zdecydował się na gruntowną przebudowę swojej oferty na kartę, nie tylko nadając poszczególnym pakietom chwytliwe nazwy - PRO, MAX i CHILL czy większe limity transferu danych, ale i na dodanie unikalnego bonusu w postaci dostępu do telewizji.

Aktualnie możemy tu skorzystać z trzech miesięcznych i cyklicznych pakietów w ofercie na kartę. Każdy z nich zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie:

w pakiecie CHILL za 30 zł - 30 GB, w tym 8,46 GB w roamingu UE,

w pakiecie MAX za 35 zł - 50 GB (wcześniej 40 GB), w tym 9,67 GB GB w roamingu UE,

w pakiecie PRO za 45 zł - 100 GB, w tym 12,69 GB w roamingu UE.

We wspomnianej już na wstępie tradycyjnej promocji w ofertach na kartę, a więc dodatkowego transferu danych co miesiąc przez rok, mamy:

w pakiecie CHILL - 1500 GB przez rok, czyli 125 GB miesięcznie,

w pakiecie MAX - 6600 GB przez rok, czyli 550 GB miesięcznie,

w pakiecie PRO - 9600 GB przez rok, czyli 800 GB miesięcznie.

Dodatkowe korzyści w ofercie GIGA PLUS

50% zniżki przez pierwsze 2 miesiące

Nowi klienci oferty na kartę w Plusie, mogą skorzystać z rabatu 50% na dwa pierwsze miesiące korzystania z wybranych pakietów. Tak więc będzie to koszt:

w pakiecie CHILL - 2 x 15 zł miesięcznie,

w pakiecie MAX - 2 x 17,50 zł miesięcznie,

w pakiecie PRO - 2 x 22,50 zł miesięcznie.

400 GB na start

Na dobry początek, każdy z klientów może też aktywować dodatkowy pakiet 400 GB transferu danych do wykorzystania w pierwszym miesiącu. Wystarczy wyrazić zgody marketingowe w aplikacji mobilnej iPLUS lub doładować konto za minimum 10 zł (kwota nie przepada) i wysyłać bezpłatnego SMS-a o treści ZGODA pod numer 80087.

Polsat Box Go Sport za darmo przez pół roku

Najciekawszy jednak bonus czeka tych, którzy zakupią starter Plus na kartę w sklepach Żabka (okładka startera, jak na zrzucie poniżej).

Wraz z pakietem w ofercie na kartę za 45 zł (pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 100 GB transferu danych + 9000 GB na rok/750 GB co miesiąc), można aktywować dostęp do telewizji Polsat Box Go Sport za darmo aż przez 6 miesięcy.

Zawiera on 20 sportowych kanałów TV: m. in. Polsat Sport, Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Eurosport, Motowizja, a w nich: Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA (wszystkie mecze na żywo), Formula 1, Bundesliga (wybrane mecze w Eleven Sports), LaLiga EA Sports (wybrane mecze w Eleven Sports), Serie A oraz Ligue 1, PlusLiga, Tauron Liga i PLS 1 Liga, Orlen Superliga i Orlen Basket Liga, UFC oraz ATP Tour.

Standardowy dostęp do Polsat Box Go Sport to 40 zł miesięcznie, więc w tej ofercie można powiedzieć, że dostajemy go niemal za darmo do oferty na kartę z 45 zł miesięcznie. Promocja ta dostępna jest do 31.12.2025r., więc możecie sobie dopasować jej aktywowanie do kalendarza Waszych ulubionych dyscyplin i wydarzeń sportowych, które będą dostępne w/w kanałach TV.

Disney+ w subskrypcji Plusa

To nie pierwsza taka oferta na kartę, bo już wcześniej w subskrypcji Plusa, można było aktywować serwis streamingowy z filmami i serialami Disney+.

W nowej ofercie nadal jest dostępny w tej samej cenie 55 zł miesięcznie.

Źródło: Plus.