Ten smartfon wyróżnia się na tle konkurencji. Tak wygląda jego nowa wersja

Nothing szykuje się do premiery swojego najnowszego smartfona - Phone (2a). Co o nim wiemy i kiedy możemy się go spodziewać?

Nothing obiecywał nam zerwanie z tradycyjnym podejściem do projektowania telefonów i trzeba przyznać, że w pewien sposób udało się to osiągnąć. Przede wszystkim za sprawą wyglądu samego urządzenia oraz rozwiązań zastosowanych w systemie operacyjnym. Nothing Phone (2) był jednym z najciekawszych smartfonów ubiegłego roku i być może najnowszy model również będzie mógł się pochwalić tym określeniem. Tym bardziej, że od dawna pojawiają się różne plotki i przecieki wskazujące, że będziemy mieć do czynienia z interesującym i przyciągającym uwagę smartfonem ze średniej półki.

Źródło: GSMArena

Nothing Phone (2a) wyposażony ma być w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli i będzie mógł pochwalić się częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Sercem smartfona ma być układ MediaTek Dimensity 7200 Pro wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM (w zależności od wariantu). Do tego akumulator o pojemności 5000 mAh oraz szybkie ładowanie 45 W. Nothing w tym modelu stawia na zdjęcia. Phone (2a) posiadać będzie podwójny aparat główny z obiektywami 50 Mpix: szeroki, 1/1.5", PDAF 50 MP, f/2.2, 114˚ oraz ultraszeroki, 1/2.76", 0.64µm. Aparaty umieszczono w taki sposób, by wyróżniały się na tle konkurencyjnych telefonów. Nothing Phone (2a) będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, które możecie zobaczyć na powyższych renderach. Te w sieci pojawił się kilka dni temu, o czym informował serwis GSMArena. Teraz, przy okazji zaproszenia na premierę, Nothing pokazał tył telefonu, co potwierdza, że przecieki się potwierdziły.

Nothing Phone (2a). Premiera już za kilka dni

Choć ostatnie tygodnie to same przecieki, teraz mamy oficjalne potwierdzenie najnowszych informacji. Nothing potwierdza, że premiera Phone (2a) zaplanowana jest na 5 marca tego roku. Firma zaprasza na oficjalną prezentację, która zapewne znów będzie bardzo niekonwencjonalna. Nie da się jednak ukryć, że ekipa z Nothing wierzy w swój najnowszy produkt i mówi o nim, że "to telefon, który zawsze chcieliśmy stworzyć". Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilka dni! Jest na co czekać, tym bardziej, że Phone (2a) będzie przystępny cenowo. Najnowsze informacje wskazują, że podstawy model w wersji 8+128 GB kosztować będzie w Europie ok. 349 euro.