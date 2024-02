UOKiK broni ofiary oszustw z OLX. Platforma zwróci pieniądze za Pakiet Ochronny

Wprowadzenie usługi Pakiet Ochronny na OLX w 2021 roku już na start okazało się wielkim nieporozumieniem. W porównaniu z innymi programami ochrony kupujących w żaden sposób nie chroniło kupujących, w zasadzie jedynie w przypadku otrzymania pustej paczki lub cegły zamiast zamawianego produktu. Teraz UOKiK wydał decyzję zobowiązującą OLX do rozszerzenia zakresu ochrony i zwrotu opłat za Pakiet Ochronny klientom, którzy ją reklamowali.

Jak (nie)działa Pakiet Ochronny na OLX

Pierwszy raz o tym jak działa, a w zasadzie nie działa usługa Pakiet Ochronny na OLX, informowaliśmy jeszcze przed jej uruchomieniem. Osobiście wczytałem się w jej regulamin i znalazłem takie o to kwiatki:

w szczególności Pakietem Ochronnym nie są objęte przypadki takie jak: otrzymanie Przedmiotu uszkodzonego, o innym kolorze, w innym rozmiarze, innego modelu lub marki danego Przedmiotu, lub Przedmiotu niekompletnego.

Mam nadzieję, że to "nie" pojawiło się w tym zapisie błędnie, bo jak dla mnie przedmiot w innym kolorze czy rozmiarze, a w szczególności inny model lub marka, a już na pewno towar niekompletny to zupełnie inny przedmiot. Tak więc przekładając to na prosty język, zwrot wpłaconych środków otrzymamy tylko w przypadku otrzymania pustej paczki lub gdy w paczce znajdziemy zupełnie inny przedmiot niż zamawiany - na przykład gwoździe zamiast młotka.

Miesiąc później, we wrześniu 2021 roku potwierdzały to już doniesienia klientów - Pakiet Ochronny na OLX bardziej pomaga niż zapobiega oszustwom na tej platformie i Skandal! Czytelnik kupił na OLX PS4, a dostał PS2. OLX umywa ręce. Z kolei rok później OLX poprawił tę usługę jedynie w zakresie ochrony w przypadku otrzymania innego modelu lub marki - Pakiet Ochronny na OLX - nadal możesz otrzymać uszkodzony przedmiot, ale już nie inny model.

Decyzja prezesa UOKiK w sprawie Pakietu Ochronnego na OLX

Postępowanie w tej sprawie UOKiK potwierdziło te doniesienia i urząd zakwestionował praktyki OLX w tym zakresie - stwierdza wprost, że program Pakiet Ochronny jedynie pozornie chronił konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami:

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

W wyniku działań Grupy OLX konsumenci ponosili negatywne skutki finansowe. Spółka stosowała szereg postanowień istotnie ograniczających zakres ich ochrony. Opłacana przez kupujących ochrona była w rzeczywistości pozorna – konsumenci mimo wykupienia usługi mającej zapewnić bezpieczeństwo transakcji mogli tracić pieniądze na rzecz nieuczciwych sprzedawców.

UOKiK otrzymał wiele skarg konsumentów, którzy skorzystali z tej usługi, będąc przekonanym, że zadziała ona w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego:

Skorzystałem z ich usług i zakupiłem telefon wpłaciłem pieniądze na konto olx telefon dotarł jednak jest uszkodzony olx umywa ręce twierdząc że ich program ochrony kupujących nie obejmuje uszkodzeń a tylko sytuacji gdyby sprzedający nie wysłał paczki lub z inną zawartością (…).

Oszukani klienci otrzymają zwrot za towar kupiony z Pakietem Ochronnym

UOKiK zakwestionował też praktyki OLX w temacie opłat za usługę serwisową oraz sortowania produktów na platformie według najtańszych. Jednak najistotniejsze tu jest, co z kosztami zakupów z Pakietem Ochronnym?

Tu mamy zaskakujące rozstrzygnięcie, otóż OLX będzie musiał zwrócić pełną kwotę do wysokości ceny towaru zakupionego wraz z usługą Pakiet Ochronny. W komunikacie UOKiK nie jest to wprost powiedziane, ale już w samej decyzji możemy przeczytać:



OLX będzie musiał o tej decyzji poinformować indywidualnie klientów, którzy złożyli reklamacje w okresie od dnia 24 sierpnia 2021 roku. Jeśli dany klient odpowie na tę wiadomość od OLX otrzyma zwrot na podany numer konta, w przeciwnym wypadku, przysługujący zwrot zasili konto klienta w serwisie OLX.

Co więcej, OLX zobowiązany został do rozszerzenia ochrony kupujących w ramach Pakietu Ochronnego, który musi być pozbawiony stosowanych do tej pory wyłączeń. W przypadku, gdy roszczenia kupującego będą zasadne, będzie on mógł otrzymać zwrot za zakupy, usługę serwisową i przesyłkę.

Czy OLX odwoła się od tej decyzji? Zwykle jeśli UOKiK informuje o decyzji zobowiązującej, ma już sygnał od strony postępowania, że przyjmuje ją do wiadomości i akceptuje. W przeciwnym wypadku, UOKiK od razu nakłada wielomilionowe kary finansowe. Potwierdza to też oficjalny komunikat OLX w sprawie decyzji UOKiK, a w szczególności ten fragment:

W przypadkach określonych w decyzji, zwrócimy użytkownikom środki pobrane za usługę serwisową i za towar, który reklamowano w ramach "Pakietu Ochronnego".

