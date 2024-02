Popularna metoda na zalany smartfon to mit. Tylko go uszkodzisz

Od lat istnieje przeświadczenie, że elektronikę po kontakcie z cieczą należy szybko wrzucić do worka z suchym ryżem i odczekać kilkanaście godzin, by ten "wyciągną" całą wilgoć np. z telefonu. Warto jednak przestrzegać się przed tą metodą, gdyż może narobić więcej problemów.

Przypadkowy kontakt telefonu z cieczą nie powinien go uszkodzić, ale warto pamiętać, że mogą pojawiać się dodatkowe trudności – w tym te związane z ładowaniem. Jak czytamy na stronach pomocy technicznej Apple, po zalaniu iPhone'a wodą mogą występować trudności z jego ładowaniem – przez obecność wody (lub innej substancji ciekłej) w porcie ładowania. Na telefonie pojawi się wtedy odpowiedni komunikat o wykryciu cieczy, który uniemożliwi jego naładowanie.

Popularnym w internecie sposobem na radzenie sobie z zalanym urządzeniem elektronicznym jest włożenie go do ryżu, by ten wyciągnął wilgoć ze sprzętu. Jednak zarówno specjaliści, jak i producenci elektroniki mówią jednym głosem: ryż może tylko pogorszyć sprawę. Apple na swoich stronach mówi wprost: Nie wkładaj telefonu iPhone do woreczka z ryżem, ponieważ drobne cząsteczki ryżu mogą spowodować jego uszkodzenie.

Worek ryżu ratunkiem dla zalanego telefonu? Lepiej tego nie robić...

Fakt, że nawet samo Apple przypomina, że popularna na całym świecie metoda walki z zalanym telefonem, nie działa, powinno dać do myślenia. Co więc robić? Przede wszystkim nie panikować, odłączyć urządzenie od źródła zasilania i – w miarę możliwości – je wyłączyć. Pozostawienie go w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza powinno pomóc w jego osuszeniu. O ile przypadkowe zachlapanie nie powinno uszkodzić telefonu, tak w niektórych przypadkach może dość do jego awarii. Apple przestrzega:

Jeśli telefon iPhone lub iPod został uszkodzony po kontakcie z cieczą (taką jak kawa lub napój gazowany), serwisowanie takich uszkodzeń nie jest objęte roczną ograniczoną gwarancją firmy Apple, ale mogą Ci przysługiwać uprawnienia wynikające z prawa konsumenckiego. Telefony iPhone i iPody (większość modeli) wyprodukowane po 2006 roku mają wbudowane wskaźniki zawilgocenia, które wskazują, czy urządzenie zetknęło się z wodą lub płynem zawierającym wodę.

Co ważne, większość iPhone’ów i iPodów ma wskaźniki kontaktu z substancją ciekłą (wskaźniki LCI) widoczne z zewnątrz urządzenia. W przypadku iPhone'ów znajduje się on najczęściej w slocie na kartę SIM. Jego zabarwienie na czerwono wskazuje na nadmierny kontakt z cieczą. A co z innymi producentami? Warto sprawdzić na stronach pomocy technicznej każdego z nich, czy ich produkty posiadają wskaźniki kontaktu z cieczą.