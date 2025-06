Słynny producent plastikowych klocków ma wielbicieli na całym świecie. To właśnie oni wiernie wykupują każde specjalne edycje, którymi potem się chwalą w internecie i wśród najbliższych. W pewnym sensie, to dzięki nim firma wciąż świętuje sukces za sukcesem. Lego nie pozostaje bierne i wie, jak się odwdzięczyć fanom.

Robi to w sposób charakterystyczny dla jej branży... Jeszcze większą ilością klocków! Z tym że nie są to po prostu kolejne modele pochodzące z umysłów pracowników w centrali, lecz fanów! Co pół roku firma zdaje raport z wewnętrznego konkursu prac stworzonych przez fanów w ramach Lego Ideas. Dzisiaj przedstawiono najświeższych wybrańców.

OGROMNIE się ucieszysz na nową zapowiedź LEGO. Kinowy potwór nadchodzi

Lego oficjalnie potwierdziło, że pracuje nad zestawem inspirowanym Godzillą. Jest to oczywiście legendarny potwór znany z całej serii japońskich filmów, której korzenie sięgają lat 50. ubiegłego wieku, a współcześnie wielu hollywoodzkich produkcji tworzonych od początku lat 2000.

To efekt wspomnianego programu Lego Ideas, w którym fani mogą zgłaszać własne projekty i głosować na najlepsze propozycje. Gdy dany projekt uzyska 10 000 głosów, trafia do oficjalnej recenzji. W najnowszej turze zatwierdzono dwa zestawy: rakietę z komiksów o Tintinie oraz, co najważniejsze, ogromnego Godzillę według projektu Matthewa Esposita.

Projekt Esposita, inspirowany wyglądem Godzilli z tak zwanego Monsterverse (Zachodnia wersja studia Legendary), już wcześniej zdobył wymagane głosy, ale po zmianach w regulaminie programu Ideas – pozwalających na większe i bardziej szczegółowe modele – autor przedstawił nową, jeszcze bardziej okazałą wersję. Ta również błyskawicznie uzyskała poparcie społeczności i trafiła do recenzji Lego, gdzie ostatecznie dostała zielone światło.

Choć finalny wygląd zestawu może się różnić od fanowskiej propozycji, już teraz wiadomo, że Godzilla z klocków Lego będzie imponującym jaszczurem: szczegółowa faktura skóry, otwierana paszcza, a nawet efektowny element naśladujący atomowy oddech potwora. Na premierę oraz cenę zestawu musimy jeszcze poczekać, ale jedno jest pewne – Godzilla w wersji Lego to gratka nie tylko dla fanów klocków, ale i popkultury. Szykujcie portfele, bo taki zestaw może pożreć ogromną kwotę pieniędzy.