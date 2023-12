Nowa opcja WhatsApp. Skorzystasz z funkcji, którą dotychczas ignorowałeś

Meta coraz prężniej działa w kwestii łączenia swoich produktów. Firma dokłada wszelkich starań, aby stworzyć coś na wzór ekosystemu. Przez lata wszystkie one działały jako osobne byty. Ich wielkie plany na stworzenie uniwersalnego komunikatora wciąż są w toku, a w międzyczasie WhatsApp postanowił bardziej przyłożyć się do kwestii statusów i ich udostępniania pomiędzy platformami.

Statusy WhatsApp wkrótce udostępnimy także na Instagramie

Dla większości z nas statusy to przede wszystkim uroczy relikt przeszłości kojarzący się jednoznacznie z czasami Gadu-Gadu. Meta jednak sukcesywnie wprowadza je do swoich produktów, ale trudno mówić, by cieszyły się jakąś kosmiczną popularnością. Aby trochę podbić temat, jak informuje niezastąpiony w relacjonowaniu nowości serwis WABetaInfo, Meta ma pracować nad opcją udostępniania statusu WhatsApp w formie... relacji na Instagramie. Aby móc z niej skorzystać, niezbędne będzie połączenie kont — analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Facebooka, gdzie opcja taka dostępna jest już od kilku miesięcy.

Małe kroki ku większej integracji

Meta sukcesywnie stara się łączyć kropki i tworzyć połączenia między swoimi produktami. Do tej pory, trzeba przyznać, idzie jej to raczej słabo. Ale kto wie, może za kilka lat krajobraz ich usług będzie wyglądał nieco inaczej i faktycznie gołym okiem będzie widać większą współpracę pomiędzy poszczególnymi produktami.

Na tę chwilę nie wiadomo kiedy nowość trafi do finalnej wersji aplikacji. Można jednak zakładać, że skoro jest już w wersji beta, to jest to kwestia raptem kilku najbliższych tygodni.