Gadu-Gadu chce rywalizować z OLX. Oto czym chce nas do siebie przekonać!

GG od lat łączy ludzi. Połączyć może też w poszukiwaniu książek, samochodu czy ubrania. Wymieniajcie między sobą nie tylko wiadomości, ale możecie teraz też sprzedawać i kupować.

Nowa platforma GG, Ogłoszenia GG, to wygodny i prosty w użyciu serwis z ogłoszeniami, na którym można sprzedawać przedmioty i usługi w wielu kategoriach. Co trzeba zrobić, by móc publikować na niej ogłoszenia? Przede wszystkim należy zalogować się do serwisu swoim numerem GG. Jednak nie standardowym, by móc wystawiać ogłoszenia, trzeba posiadać status GG Premium - czyli płatny abonament, który kosztuje 9,90 zł miesięcznie. Daje on możliwość publikowania nieograniczonej liczby ogłoszeń. Dodatkowo, to brak reklam w komunikatorze, dłuższe okresy przechowywania plików i zdjęć, brak limitów na wiadomości do nieznajomych i dostęp do pomocnego chata AI AmiGGo. O tym, czy warto kupić GG Premium, możecie sprawdzić w tekście Grzegorza, który na Antyweb pojawił się w 2022 r. Od tamtego czasu w komunikatorze przybyło nieco więcej opcji, z których mogą skorzystać użytkownicy decydujący się na płacenie abonamentu.

GG Ogłoszenia. Jak to działa?

A co musi się znaleźć w ogłoszeniu, by mogło być dopuszczone do serwisu?

Tytuł ogłoszenia pod jakim chcesz, aby było ono widoczne publicznie,

Jedną z 10 kategorii w jakiej chcesz, aby ono było zamieszczone,

Przybliżoną Twoją lokalizację, szczególnie ważne dla osobistego odbioru sprzedawanego przedmiotu,

Czas trwania przez jakie chcesz, aby Twoje ogłoszenie było widoczne (7, 14, 30 lub 60 dni)

Opis przedmiotu, usługi czy oferty pracy jaką chcesz opublikować,

Preferowaną przez Ciebie formę kontaktu

Cenę sprzedawanego przedmiotu bądź wynagrodzenie przy ofercie pracy,

Maksymalnie 10 zdjęć sprzedawanego przedmiotu,

Po dodaniu zdjęć możesz zdecydować, które z nich chcesz pokazać jako główne, przesuwając myszką zdjęcie w galerii na pierwszą pozycji, licząc od lewej strony.

Szczegółowy regulamin Ogłoszenia GG znajduje się na stronie serwisu.

Docelowo, serwis sprzedażowy Ogłoszenia GG ma pojawić się bezpośrednio w komunikatorze, by ułatwić korzystanie z wszystkich jego funkcji. Jednak przed GG długa droga, by w jakikolwiek sposób zagrozić pozycji OLX, ale im więcej konkurencyjnych rozwiązań, tym lepiej. Pytanie tylko jak długo nowy pomysł twórców komunikatora utrzyma się na ryku i czy zainteresuje sprzedawców, jak i kupujących.