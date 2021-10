Tak naprawdę wygląda nowy Apple Watch 7

Na konferencjach wszystko zawsze wygląda świetnie i choć generalnie elektronika Apple raczej niewiele różni się wizualnie na prezentacji od tego, co później ląduje na sklepowych półkach - to jednak nowemu Apple Watchowi 7 mogliśmy przyjrzeć się bliżej tylko na renderach i pieczołowicie przygotowanych materiałach filmowych.

Podstawową różnicą względem poprzedniego modelu smartwatcha jest powiększony ekran, dający zauważalnie większą przestrzeń roboczą. Jedni się z tego cieszą, inni w siódmej generacji liczyli już na całkowitą zmianę wyglądu zegarka - tego bym się jednak nie spodziewał. Tak, jak w przypadku prawie wszystkich produktów Apple, kształt staje się w pewien sposób ikoniczny i amerykańska firma trzyma się go przez długie lata.

Na pierwszych, nienajgorszej jakości, zdjęciach widać ile faktycznie więcej przestrzeni roboczej dostajemy. Ekran wydaje się zauważalnie większy, nie jest jednak płaski, ma znaczące zaokrąglenia na bokach i krawędziach.

Poza tym to po prostu poprzedni Apple Watch z tym samym procesorem, choć dostaniemy kilka zmian wewnątrz. Ot choćby 33% szybsze ładowanie, które udało się osiągnąć dzięki nowej ładowarce magnetycznej na kablu USB-C. Zegarek ma jednak wytrzymywać 18 godzin pracy na jednym ładowaniu, więc wciąż bez rewelacji. Natomiast jako użytkownik Apple Watcha 4 mogę z czystym sumieniem napisać, że nawyki ładowania zegarka wyrabiają się bardzo szybko, a doładowywanie w dzień kiedy sprzęt nie musi być na nadgarstku jest dość sprawne. Przy 33% wyższej prędkości ładowania będzie natomiast jeszcze sprawniejsze.

Boli natomiast brak zauważalnej rewolucji w funkcjach oferowanych przez zegarek. Automatyczne rozpoznawanie jazdy na rowerze to trochę mało w obliczu na przykład plotek o tym, że nowy AW miałby mierzyć temperaturę. Patrząc na to, co dzieje się na świecie, taka funkcja wydaje się zdecydowanie bardziej potrzebna.

