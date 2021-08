Nowy Apple Watch nie tylko z odświeżonym wyglądem, ale także odrobinę większy

Apple Watch to jeden z tych gadżetów, które nie wywracają świata do góry nogami - ale kiedy już się go ma, tęskni się w chwili gdy w pośpiechu wybiegnie się z domu bez niego nadgarstku. Przekonuję się o tym od kilku miesięcy. O tym że w tym roku zegarki Apple mają doczekać się wielkiego powiewu świeżości - w tym nowego designu - plotkuje się od kilku tygodni. Im bliżej premiery, tym temat nabiera tempa - i dochodzą kolejne informacje na ten temat.

Apple Watch series 7 - nowy wygląd i większe rozmiary

Apple Watch series 7 miałby wyglądem bardziej pasować do kształtu pozostałych urządzeń firmy — w tym ostatnich iPadów i iPhone'ów. Na bazie plotek powstał już cały szereg renderów prezentujący jak będzie wyglądał Apple Watch series 7. O ile jednak dyskutowano już wcześniej o kształcie i wariantach kolorystycznych, to nie mówiło się o jego wielkości. A według Uncle Pan, który ma na swoim koncie już solidny pakiet potwierdzonych przecieków, nowe zegarki miałyby doczekać się odrobinę większych wariantów. Nie będą to żadne drastyczne zmiany, ale obecne 40-milimetrowe zegarki miałyby zastąpić 41-milimetrowe. Większe warianty także urosną: 44-milimetrowy Apple Watch w nowej serii miałby doczekać się odpowiednika w formie 45-milimetrów.

Zmiana niewielka, chociaż prawdopodobnie dla każdego kto nosił poprzedni model - okaże się zauważalna. Cztery milimetry między modelami okazują się dla wielu kluczowe, tutaj takich rewolucji nie będzie. Jestem bardzo ciekawy czy nowy kształt koperty ten rozmiar uwypukli, czy wręcz przeciwnie?

