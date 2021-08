Apple Watch na zdrowie. W dzień i w nocy

Apple Watch to nie tylko zegarek pokazujący godzinę. To zaawansowane urządzenie potrafiące w wielu sytuacjach uzupełnić, a nawet zastąpić telefon (w wariancie z e-sim). To także bardzo dobry towarzysz przy aktywnościach fizycznych i sytuacjach, w których chcemy zadbać o własne zdrowie. Naszpikowany technologiami sprawdzi się niemal zawsze i wszędzie.

Zadowolonym właścicielem Apple Watch Series 6 jestem od niemal roku. Swój pierwszy zegarek Apple kupowałem w ciemno - zachęcony zeszłoroczną konferencją, na której przedstawiono następcę udanego Series 5. Nastawiony prozdrowotnie i zachęcający do ruchu trafił na mój nadgarstek. Siedzący tryb życia coraz bardziej daje mi się we znaki, a Apple Watch zmotywował mnie do działania i poprawienia swojej kondycji. Zarówno pod względem zdrowotnym, fizycznym i w jakimś stopniu, emocjonalnym.

Zdrowie z Apple Watch. To naprawdę działa

Największą zmianą, w porównaniu do poprzedniego modelu, jaka pojawiła się w Apple Watch Series 6 jest czujnik natlenienia krwi. To coś, o czym było głośno przez ostatnie miesiące. Popularność pulsoksymetrów zakładanych na palec i świadomość monitorowania tlenu we krwi w czasie pandemii koronawirusa mocno wzrosła.. Nie dziwi więc, że producenci sprzętów elektronicznych dostarczają rozwiązań, które przydają się nam w obecnych, wciąż niepewnych, czasach.

Mierzenie poziomu natlenienia krwi przez nadgarstek może dla wielu nie jest miarodajnym wynikiem, ale z własnych obserwacji i porównań, otrzymane wyniki różniły się w granicach 1% - korzystając równocześnie z Apple Watch i założonego na palec tradycyjnego pulsoksymetru. Apple mówi wprost, że pomiary wykonywane przez aplikację Tlen we krwi nie są przeznaczone do zastosowań medycznych, w tym do samodiagnozy lub konsultacji lekarskiej. Wyniki mają służyć wyłącznie celom związanym z dbaniem o ogólną kondycję fizyczną i dobre samopoczucie.

Drugim, równie ważnym, jeśli nawet nie ważniejszym, czujnikiem wbudowanym w Apple Watch, jest elektryczny czujnik tętna pozwalający na wykonanie EKG. Aplikacja EKG jest dostępna w zegarku Apple Watch Series 4 i nowszych modelach i pozwala na ocenę rytmu pracy serca. Otrzymane wyniki, według Apple, dają podobne wyniki co elektrokardiogram jednoodprowadzeniowy i mogą wskazywać symptomy migotania przedsionków lub rytmu zatokowego. Ten wskazuje, że serce pracuje prawidłowo. Podobnie jak w przypadku Tlenu we krwi, nie można traktować tych wyników jako diagnozy, ale w niektórych przypadkach mogą okazać się pomocne. W aplikacji Zdrowie na iPhonie zapisywane są też wykresy, które można pokazać lekarzowi.

Nie można też zapominać o klasycznym pomiarze tętna. Czujniki w Apple Watch pracują non-stop mierząc liczbę uderzeń na minutę i w miarę potrzeby wysyłają odpowiednie powiadomienia o kondycji najważniejszego mięśnia w naszym ciele. Funkcja Powiadomienia o arytmii na zegarku Apple Watch co pewien czas bada tętno, aby sprawdzić, czy mamy arytmię. A ta może świadczyć o migotaniu przedsionków. Powiadomienie przesyłane jest dopiero po potwierdzeniu za pomocą kilku odczytów. To bardzo ważny sygnał do podjęcia interwencji i udania się po specjalistyczną poradę do lekarza.

Apple Watch Series 3 i nowsze pozwalają także oszacowywać poziom sprawności kardio i wysyłać powiadomienia, gdy jest on niski. Zegarek rejestruje szacowany pułap tlenowy za pomocą wbudowanych czujników tętna i ruchu w czasie wędrówki, szybkiego marszu lub biegu w plenerze. Pierwsze wyniki pojawią się po co najmniej 24 godzinach noszenia zegarka Apple Watch i wykonaniu przy jego użyciu kilku treningów

Warto zaznaczyć, że zarówno funkcje mierzące EKG jak i powiadomienia o arytmii nie są przeznaczone dla osób poniżej 22 roku życia.

Kondycja fizyczna z Apple Watch. Dbaj o zdrowie z zegarkiem także, gdy śpisz

Apple Watch w połączeniu z iPhonem zdają egzamin również w czasie nocnego odpoczynku. Aplikacja Sen pomaga w wypracowaniu nawyków regularnego chodzenia spać i pozwala obserwować trendy nocnego wypoczynku. Zarządzana z poziomu zegarka lub aplikacji mobilnej Zdrowie daje możliwość ustawienia harmonogramu dla poszczególnych dni tygodnia z uwzględnieniem dni pracy i dni wolnych (weekendów). W trybie Snu Apple Watch może wyświetlać uproszczony zablokowany ekran i włącza tryb “Nie przeszkadzać”.

W razie konieczności na godzinę przed planowanym pójściem spać informuje o potrzebie naładowania zegarka (zazwyczaj gdy poziom baterii spada poniżej 15%). To pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której zegarek rozładuje się w czasie snu i np. pominie alarm lub nie dokończy wszystkich pomiarów. Wyłączenie budzika z poziomu zegarka jest łatwe, a sam alarm wykorzystujący wibracje heptyczne jest skuteczny - nie zdarzyła mi się jeszcze sytuacja, by Apple Watch mnie nie obudził. A jak zaszła taka potrzeba, zawsze mogłem włączyć tryb drzemki, pozwalający na przespanie kilku dodatkowych minut.

Odetchnij z ulgą i umyj ręce z Apple Watch

Jedną z moich ulubionych funkcji Apple Watch jest aplikacja Oddech. Pozwala oderwać mi się od codziennych spraw i skupić wyłącznie na sobie i swoich oddechu. Zegarek w czasie oddechu wycisza część powiadomień, by nie rozpraszać w czasie relaksu. Apka pozwala na ustawienie własnych cykli (powtórzeń głębokich oddechów), będzie też wysyłać powiadomienia z przypomnieniami i zachęcać do wypracowania nowych nawyków oddechowych. Raz w tygodniu wysyłane są także podsumowania z sesji głębokich oddechów z poprzednich dni.

Apple Watch dba też o to, byśmy nie spędzali zbyt długo w pozycji siedzącej. Zachęca do aktywności fizycznej i lub choćby minimalnego ruchu. Raz na godzinę wysyłane są powiadomienia “czas wstać”, które pomogą wypracować nawyki i samodyscyplinę. Motywacją są też pierścienie, grywalizacja ze znajomymi, nagrody oraz specjalne wirtualne odznaki przyznawane przez Apple w szczególne dni roku. Zdobywane są za ukończenie jednej z aktywności związanej z konkretnym wydarzeniem.

Jedną z ciekawszych apek i funkcji Apple Watch jest “Mycie rąk”. Pandemia koronawirusa przypomniała, jak ważna jest higiena i konieczność dbania o czyste dłonie. Dla tych, co często się zapominają - i nie mówię tu wyłącznie o umyciu rąk po wizycie w toalecie. Zegarek może przypomnieć, że warto zadbać o higienę dłoni po powrocie do domu. Robi to wykorzystując położenie i ustawienia lokalizacyjne Phone’a. Apple Watch, po włączeniu odpowiedniej opcji, sam wykryje mycie rąk i automatycznie rozpocznie odliczanie 20 sekund.

Alarmowe SOS i wykrywanie upadku z Apple Watch

Jeśli kupicie Apple Watch z myślą o osobach starszych, to dobrym argumentem może być funkcja automatycznego wykrywania upadku oraz Alarmowe SOS. Modele Apple Watch Series 4 lub nowsze wykrywają poważny upadek i próbują nawiązać kontakt poprzez wibracje haptyczne, włączenie alarmu i wyświetlenie na ekranie zegarka alertu. Alert możemy odwołać samodzielnie lub skontaktować się ze służbami.

Gdy Apple Watch nie wykryje ruchu przez minutę, włączy narastający alarm i po skończonym odliczaniu sam nawiąże połączenie z numerem alarmowym. W zależności od ustawień i regionu przekaże informacje o upadku i prześle współrzędne oraz dane z karty medycznej. Funkcja międzynarodowych połączeń alarmowych wymaga modelu Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) lub modelu Apple Watch SE (GPS + Cellular).

Apple Watch dla zdrowia. Podsumowanie i dodatkowe funkcje

Zegarek oferuje dodatkowo m.in. apkę Hałas. Apple Watch sprawdzi poziom hałasu w naszym otoczeniu i w razie konieczności powiadomi, gdy może mieć negatywny wpływ na słuch. W ustawieniach pozwoli na wybranie jednego z kilku progów (od 80 do 100 decybeli) i jeśli po trzech minutach pomiaru zostanie on przekroczony, wyśle powiadomienie.

Apple Watch pozwala także na rejestrowanie informacji dotyczących cyklu miesiączkowego. W apce Śledzenie cyklu dodawane są dane na temat krwawienia i powiązanych objawów, np. bólów głowy i skurczy. Na podstawie zebranych informacji aplikacja pomoże w przewidywaniu nadchodzących miesiączek i dni płodnych.

Jak widać, Apple Watch oferuje wiele jeśli chodzi o pomoc w dbaniu o nasze zdrowie - od wielu czujników poprzez aplikacje, na dodatkowych funkcjach kończąc. W tym roku na Apple Watch pojawi się funkcja powiadomień, gdy poziom wydolności krążeniowo-oddechowej (VO₂ max) mieści się w niższym zakresie, co jest ważną miarą ogólnego stanu zdrowia.

Wpis powstał we współpracy z iSpot