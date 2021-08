Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Apple Watch najwyraźniej nareszcie doczeka się solidnego odświeżenia wyglądu obudowy. Obłe kształty, które nie uległy zmianie od debiutu pierwszej wersji Apple Watcha, nie były do końca zgodne z tym, jak wyglądały wtedy iPhone'y i inne urządzenia Apple, a teraz wizualnie średnio komponuje się z dość kanciastym iPhone'em 12. Dzięki ścięciu krawędzi, najnowszy iPhone zyskał trochę przestrzeni dla ekranu. Czy podobny los spotka Apple Watcha?

Apple Watch Series 7 - jak będzie wyglądać?

Wcześniejsze przecieki mówiły nam przede wszystkim o zmianie bryły zegarka, która stanie się podobnie kanciasta, jak iPady Pro i Air, a także iPhone 12. Nie wiemy, czy Apple faktycznie rozszerzy jednocześnie wachlarz wersji kolorystycznych swojego smartwatcha, ale wiele wskazuje na to, że po raz pierwszy w historii tych wariantów może być naprawdę sporo, a klienci będą mogli przebierać pomiędzy naprawdę przeróżnymi opcjami. Najnowsze wieści potwierdzają też wcześniejsze przypuszczenia, że Apple Watch Series 7 będzie oferował nieco większy ekran. Jak znacząco urośnie sam wyświetlacz, tego jeszcze nie wiemy, ale wymiary kopert mają wynosić 41 i 45 mm, a więc o 1 mm więcej, niż ostatnie modele.

Przez to powstaje też pytanie, czy zegarki będą kompatybilne z dotychczas sprzedawanymi i już posiadanymi przez użytkowników paskami. Co ciekawe, Apple miało przygotować nową wersję Apple Watcha z myślą o tych, którzy zegarka używają od dawna, bo paski mają pasować do nowej generacji smartwatcha. To utrzyma też porządek na rynku pasków od firm trzecich, które nie będą musiały rozdrabniać swojej oferty i dotychczas sprzedawane paski będą kompatybilne z Apple Watchem 7. generacji.

Podróbki Apple Watch Series 7 w Chinach

Ujawnione na Twitterze zdjęcia podróbek Apple Watch Series 7 umożliwiają nam natomiast przyjrzeć się z bliska temu, jak nowy zegarek będzie wyglądał w rzeczywistości. Oczywiście krążące po Sieci projekty CAD nie musiały być ostatecznym źródłem wymiarów sprzętu, który trafi na rynek z logo Apple, ale były na tyle pomocne, że firmy/osoby zajmujące się powielaniem oryginalnych produktów szybko uwinęły się ze swoją pracą.

Widok kanciastego Apple Watcha w obecnej formie jest niemałym zaskoczeniem, bo przez tyle lat zdążyliśmy przywyknąć do obłej formy smartwatcha. Jeszcze bardziej uwypuklona jest cyfrowa korona i przycisk, które wcześniej delikatnie wtapiały się w boczną krawędź. Bardziej widoczny staje się też ekran - szkło go pokrywające nie zachodzi teraz tak na krawędzie. W efekcie zegarek może sprawiać wrażenie nieco mniejszego, delikatniejszego.

Jakie jeszcze nowości, poza odświeżonym wyglądem, przygotowuje Apple? Na temat nowych funkcji nie mówi się zbyt wiele, choć nie jest żadną tajemnicą, że Apple będzie rozwijać możliwości z kategorii zdrowia i fitness. Dokładniejszych przecieków jednak brakuje i zmiana technologii wyświetlacza z OLED na micro-LED nie dojdzie do skutku. Przynajmniej jeszcze nie teraz.