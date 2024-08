Tak ma wyglądać PlayStation 5 Pro. To będzie najmocniejsza konsola na rynku

To, że PlayStation 5 Pro trafi do sprzedaży, nie mamy już żadnych wątpliwości. Odświeżenie popularnej konsoli ma dać deweloperom możliwość wykorzystania całego potencjału dla przyszłym produkcji, a gry, które już są dostępne na rynku, mają działać jeszcze lepiej. Wszystko za sprawą rozwiązań technologicznych i lepszych podzespołów, które znajdziemy w środku mocniejszej konsoli PS5. Szczegóły poznaliśmy dzięki udostępnionym przez jednego z deweloperów dokumentów, które wskazują na funkcje oferowane przez PS5 Pro:

renderowanie o 45% szybsze niż w PS5

przepustowość pamięci na poziomie 576 GB/s (18GT/s)

ten sam procesor co w PS5, ale z funkcją "High CPU Frequency Mode" zwiększającą jego częstotliwość do 3,85 GHz

2-3x ray-tracing (x4 w niektórych przypadkach)

33,5 teraflopów

skalowania/antialiasing PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

Obsługa rozdzielczości do 8K

Niestandardowa architektura uczenia maszynowego

Akcelerator AI, obsługujący 300 TOPS 8-bitowych obliczeń / 67 TFLOPS 16-bitowych obliczeń

Oto PS5 Pro – najmocniejsza konsola na rynku

Teraz, dzięki serwisowi Dealabs i znanemu już wszystkim graczom leaksterowi o nicku billbil-kun, dowiadujemy się, że PS5 Pro ma być bardzo zbliżona wyglądem do PS5 Slim, które na rynku zadebiutowało w listopadzie ubiegłego roku, jednak tu mamy mieć bardziej odznaczającą się przerwę między zdejmowanymi skrzydłami. Pro ma mieć trzy charakterystyczne linie pozwalające odróżnić ten model od innych wariantów PS5. Konsola, podobnie jak PS5 Slim wyposażana ma być na froncie w dwa porty USB-C, jednak nie wiadomo czy w tej samej konfiguracji. Slim posiada Port USB Type-C (Hi-Speed USB) oraz Port USB Type-C (SuperSpeed USB 10 GB/s). Na froncie będzie też przycisk zasilania. Co ciekawe, billbil-kun nie wyklucza, że panele z PS5 Slim będą pasować także do modelu Pro – choć ja bym osobiście to wykluczał, głównie ze względu na obecność wspomnianych wyżej linii, które mogą być częścią korpusu PS5 Pro.

Źródło: Dealabs

Co ciekawe, według informacji podawanych przez billbil-kuna, PS5 Pro może być sprzedawane bez napędu optycznego. Ten może być dostępny osobno – tak jak ma to miejsce w PS5 Slim. Podejrzewam, że krok ten zniechęci potencjalnych kupujących, którzy swoją kolekcję gier fizycznych zaczęli budować przy premierze PS5 i by w nie zagrać na PS5 Pro będą musieli dopłacić. I to całkiem sporo. PlayStation 5 Disc Drive w Polsce kosztuje 539 zł. Sporo.

Najważniejsze jednak na koniec. Według anonimowych źródeł, prezentacja PlayStation 5 Pro ma się odbyć w pierwszej połowie września. Zapowiada się nam ciekawy początek jesieni. Swoją konferencję potwierdziło już Apple, które zaprasza na premierę iPhone'a 16 już 9 września. Jest na co czekać!