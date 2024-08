Lipiec w PlayStation Plus w wersji Essential, czyli w podstawowym planie, był całkiem udany. Borderlands 3, NHL 24 i Among Us to tytuły całkowicie różne i skrojone pod gusta różnych graczy, co oznacza, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W sierpniu do katalogu dołączyły LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów (PS4 i PS5), Ender Lilies: Quietus of the Knights (PS4) i Five Nights at Freddy's: Security Breach (PS4 i PS5). Te trzy gry jeszcze przez kilka kolejnych dni możecie przypisać do swoich kont – by nie stracić do nich dostępu. A co PlayStation przygotowało na początek września?

PlayStation Plus Essential we wrześniu. Co nowego?

3 września w ramach abonamentu PlayStation Plus Essential pojawią się: