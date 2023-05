mieszkAI (Morizon) i szukAI (Gratka) - będą pomagać w wyszukiwaniu mieszkań czy domów wystawionych na sprzedaż czy wynajem, a bezpośredni dostęp do tych asystentów znajdziecie pod tymi linkami: Morizon oraz Gratka.

Michał Jaskólski, Chief Product Officer i Wiceprezes w Grupie Morizon-Gratka:

Wprowadzenie wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji w serwisach Morizon i Gratka to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku i oczekiwania użytkowników. Technologia ta umożliwia łatwiejsze i szybsze wyszukiwanie nieruchomości, które spełniają indywidualne kryteria i preferencje klientów, czyniąc proces poszukiwań jeszcze bardziej przyjemnym i efektywnym.

Twórcy tego wdrożenia zapewniają, iż od teraz w miejsce ręcznego wpisywania parametrów wyszukiwania, można wpisywać zapytania w języku naturalnym czy potocznym, a sztuczna inteligencja na tej podstawie zastosuje odpowiednie filtry i wyświetli dopasowane wyniki.

Jako przykłady podawane są między innymi takie zapytania jak „szukam kawalerki do wynajęcia w Krakowie do 3 tys." czy „marzę o domu z ogrodem we Wrocławiu", a w samym module chata zobaczycie taki oto przykład: „Moja córka planuje studia na Politechnice Warszawskiej. Potrzebujemy mieszkania 2-pokojowego z łatwym dostępem do uczelni„.



Oczywiście to zbytnia przesada, nie trzeba niczego tłumaczyć tak dokładnie, osobiście wygenerowałem zapytanie w postaci: „Szukam kawalerki do wynajęcia za 2,3 tys. zł w Warszawie„ - generalnie z ciekawości czy rzeczywiście wyświetli mi wyniki z dokładnie taką kwotą. Co się w rezultacie wydarzyło.



Co do tego naturalnego języka i określania dokładnych preferencji i ich rozumienia, nie do końca to jeszcze działa, bo w przypadku zapytania: „Szukam mieszkania do wynajęcia koło Pałacu Kultury w Warszawie”, wyświetliło różne propozycje, niekoniecznie związane z tą lokalizacją.



Niemniej kierunek dobry, zresztą to i tak dopiero początek, w dalszej kolejności mają być wdrożone w tych serwisach inne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, między innymi automatyczne analizowanie ofert nieruchomości pod kątem kryteriów użytkownika, systemy rekomendacji nowej generacji czy wyspecjalizowane narzędzia dla agencji nieruchomości, deweloperów oraz ogłoszeniodawców prywatnych.

Źródło: Morizon/Gratka.

Stock Image from Depositphotos.