Samsung Galaxy S24 FE o 50% taniej! Oto, co trzeba zrobić

W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy dla Was cztery zestawienia ofert dla przenoszących numer do Orange, Play, Plus i T-Mobile. Były to same oferty, bez urządzeń. Dziś Plus ogłosił promocję na smartfony, według której okazuje się, że można oszczędzić jeszcze więcej przy przeniesieniu swojego numeru do tego operatora.

Według raportu UKE z przenoszenia numerów komórkowych pomiędzy operatorami za 2023 rok, miesiąc grudzień jest najpopularniejszym miesiącem w roku na zmianę operatora w Polsce.

Stąd nasz ubiegłotygodniowy cykl zestawień aktualnych ofert dla przenoszących numer, z którymi możecie zapoznać się pod poniższymi linkami:

Co się stanie, jak połączymy to z opcją zakupu sprzętu? Sprawdźmy, jak to wygląda w najnowszej promocji Plusa dla osób przenoszących swój numer, na przykładzie chyba najatrakcyjniejszego z modeli w tej promocji - Samsunga Galaxy S24 FE.

Smartfony 50% taniej w Plusie

Zacznijmy dla porządku od listy wszystkich urządzeń i warunków promocji. Wysokość obniżki na wybrane urządzenia, uzależniona jest od wybranego abonamentu, i tak:

przy wyborze abonamentu L za 69 zł/mies z limitem 120 GB transferu danych - zniżka na smartfon 50%,

przy wyborze abonamentu M za 59 zł/mies z limitem 50 GB transferu danych - zniżka na smartfon 30%,

przy wyborze abonamentu S za 39 zł/mies z limitem 6 GB transferu danych - zniżka na smartfon 20%.

Z kolei lista smartfonów w promocji przedstawia się następująco:

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB – 1599 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 133,15 zł/mies., cena przed obniżką – 3199 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł);

motorola edge 50 neo 12/512GB – 999 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 83,16 zł/mies., cena przed obniżką – 1999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1979 zł);

realme 12+ 5G 8/256GB – 799 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 66,50 zł/mies., cena przed obniżką – 1599 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł);

Samsung Galaxy A16 5G 4/128 GB – 499 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 41,50 zł/mies., cena przed obniżką – 999 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 999 zł).

Samsung Galaxy S24 FE 128 GB o 50% taniej w Plusie

Zerknijmy najpierw na rynkową cenę za tego smartfona w jednym z najpopularniejszych elektromarketów, Samsung Galaxy S24 FE 128 GB możemy aktualnie kupić za 3 199,00 zł lub w 20 ratach 0% po 159,99 zł.

Jak wiemy, różnie to bywa z cenami w elektromarketach,- więcej o tym w tym wpisie: Smartfony Samsung ze zwrotem na konto do 700 zł, ale uważaj w jakim sklepie kupujesz, dlatego też upewniłem się, co do aktualnej ceny producenta:

Teraz, przejdźmy już do promocji w Plusie, w abonamencie L za 69 zł miesięcznie - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 120 GB transferu danych, koszt samego smartfona wyniesie nas zaledwie 1 599,00 zł.

Jak bardzo to opłacalne? Przede wszystkim mamy tu 12 rat po 133,15 zł, czyli taniej niż 20 rat w Media Expert. Jednak dla pełnego porównania, sprawdźmy jeszcze całkowity koszt razem z abonamentem.

Tak więc za sam abonament przez całą umowę zapłacimy 1 656,00 zł, za smartfona 1 599,00 zł, a więc łączny koszt przez dwa lata, zamknie się nam w kwocie 3 255,00 zł - niemal tyle, co sam smartfon w sklepie.

Nie ulega wątpliwości, że to atrakcyjna oferta - zdecydowanie korzystniejsza, niż kupno tego smartfona w sklepie, w połączeniu nawet z jakąś tanią ofertą na kartę. Aczkolwiek wróćmy jeszcze na koniec do warunków przenoszenia numerów w Plusie, bo u tego operatora przy kupnie smartfona, można jeszcze dobrać do pięciu numerów i za każdy dodatkowy zapłacimy zaledwie 29 zł - z limitem 50 GB transferu danych lub 39 zł - z limitem 120 GB transferu danych.