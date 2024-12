Play daje zasięg, my wybieramy ofertę. Najlepsze oferty dla firm w zasięgu Play

Wśród ofert w zasięgu Orange, znaleźliśmy cztery propozycje, ze wszystkimi możecie zapoznać się pod tym linkiem - Abonament komórkowy dla firm - lista ofert w zasięgu Orange.

Abonament komórkowy dla firm w Play

Zaczynamy tradycyjnie od głównej oferty dla firm w Play, gdzie do wyboru mamy cztery plany taryfowe. Wszystkie oczywiście z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z określonym limitem transferu danych:

za 50 zł (+VAT) - 25 GB,

za 70 zł (+VAT) - 150 GB,

za 85 zł (+VAT) - 300 GB + 300 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE,

za 105 zł (+VAT) - bez limitu danych i prędkości + 300 minut na rozmowy międzynarodowe do krajów UE.

Uwzględniając aktualną promocję dla firm z darmowymi miesiącami, średni koszt przez całą umowę wyniesie tu odpowiednio: 38 zł (+VAT), 53,20 zł (+VAT), 64,60 zł (+VAT) i… 54,60 zł (+VAT) miesięcznie - z uwagi na pierwsze 12 miesięcy za darmo, tańsze pakiety mają pół roku za 0 zł.

Mówimy o firmach, więc jeśli potrzebujemy dla pracowników wykupić kilka numerów, te można zamówić ze zniżką, i tak:

w przypadku dokupienia od 2 do 8 numerów na jednym koncie firmowym, za każdy zapłacimy 35 zł netto, a od 9 numeru - 30 zł netto: to dla ofert S i M,

z kolei dla ofert L i XL, od 2 do 8 numerów będzie to 40 zł netto, a od 9 numeru - 35 zł netto.

Oferta na kartę dla firm w Mobile Vikings

Dużo tańszą alternatywą, zwłaszcza dla mniejszych firm będzie oferta Mobile Vikings.

Wprawdzie nie mamy tu zniżek dla kolejnych numerów, ale najtańszy pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz z przyzwoitym limitem transferu danych - 30 GB, kosztuje zaledwie 20,33 zł (+VAT).

Kolejne dwa pakiety, to koszt 23,10 zł (+VAT) i 28,46 zł (+VAT) z limitem 35 GB i 50 GB w miesiącu. Jak łatwo policzyć, w każdym z pakietów oferty Mobile Vikings dla firm, za 10 numerów na koncie firmowym, zapłacimy mniej niż za 10 numerów w najtańszym pakiecie oferty komórkowej dla firm w Play.

Oferta na kartę dla firm w Telegrosik Mobile

W przypadku zestawienia ofert dla firm w Orange, znalazłem Wam wyjątkowo tani pakiet w Novamobile, gdzie za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 2 GB transferu danych, trzeba zapłacić zaledwie 12,30 zł brutto za numer.

Co powiecie na 9 zł brutto (7,31 zł netto) w Telegrosik Mobile, za nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 1 GB transferu danych? To dobra opcja dla małych firm, którym zależy tylko na pakietach rozmów i wiadomości dla swoich pracowników.

Jeśli potrzebne są większe limity transferu danych, to kolejne pakiety, zawierają limit 5 GB - 14 zł brutto (11,38 zł netto) i 10 GB - 20 zł brutto (16,26 zł netto).

Co więcej, zamawiając nowe numery na firmę możemy trafić na następujące po sobie numery, co może być ułatwieniem dla tychże firm. Trudność z kolei, to konieczność złożenia zamówienia na każdy z numerów z osobna - zrobicie to na tej stronie.