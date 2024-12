Abonament komórkowy dla firm - lista ofert w zasięgu Orange

Rzadko na Antyweb w naszych zestawieniach sięgamy po oferty dla firm. Okazją do nadrobienia tych zaległości, stał się dziś operator, którego wynalazła w czeluściach internetu społeczność Peeper.pl - Novamobile.

Po sprawdzeniu oferty tego operatora uznałem, że to może być świetna propozycja dla mniejszych firm, zatrudniających do 10, maksymalnie do 20 osób.

Większe firmy, wykupując numery komórkowe dla swoich pracowników, są w stanie wynegocjować lepsze warunki, niż te dostępne na stronach, a nie są one zbyt tanie. Dla takiej małej firmy, zapłacenie nieco ponad 100 zł miesięcznie za 10 numerów, w miejsce 500 zł lub więcej, na pewno zrobi różnicę w ich miesięcznych budżetach.

Novamobile działa na nadajnikach Orange, więc zaczniemy ten cykl od tego operatora.

Abonament komórkowy dla firm w Orange

Dla lepszego porównania, spójmy najpierw na ofertę operatora infrastrukturalnego Orange, z której to małe firmy mogą wybierać pomiędzy czterema planami taryfowymi. Wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS - w kraju i roamingu UE oraz określony limit transferu danych, a w aktualnej promocji, pierwsze pół roku abonamentu jest za 0 zł.

I tak:

w abonamencie za 51 zł (+VAT) z limitem 30 GB (przez pierwszy rok 60 GB), średnia opłata miesięczna wyniesie za jeden numer 38,25 zł (+VAT),

w abonamencie za 61 zł (+VAT) z limitem 70 GB (przez pierwszy rok 170 GB), średnia opłata miesięczna wyniesie za jeden numer 45,75 zł (+VAT),

w abonamencie za 81 zł (+VAT) z limitem 300 GB (przez pierwszy rok 600 GB), średnia opłata miesięczna wyniesie za jeden numer 60,75 zł (+VAT),

w abonamencie za 106 zł (+VAT) bez limitu danych i prędkości, średnia opłata miesięczna wyniesie za jeden numer 79,50 zł (+VAT).

To koszty za jeden numer, w każdym planie dodatkowe numery kosztują 20 zł mniej. Dla przykładu, w najtańszej opcji za 51 zł, za 9 kolejnych numerów zapłacimy po 31 zł każdy, a więc po okresie promocji, miesięczny koszt będzie wynosił 330 zł (+VAT).

Subskrypcja dla firm w Orange Flex

W nju mobile nie ma oferty dla firm, możemy od razu przejść do submarki Orange Flex, gdzie dostępna jest promocja 3 miesięcy za 0 zł. To oferta bez zobowiązania, ale policzmy to w ujęciu dwuletnim.

w subskrypcji za 28,46 zł (+VAT) z limitem 75 GB, średnia opłata miesięczna wyniesie za jeden numer 24,90 zł (+VAT),

w subskrypcji za 40,65 zł (+VAT) z limitem 150 GB, średnia opłata miesięczna wyniesie za jeden numer 35,57 zł (+VAT),

w subskrypcji za 65,04 zł (+VAT) z limitem 75 GB, średnia opłata miesięczna wyniesie za jeden numer 56,91 zł (+VAT).

W Orange Flex dodatkowe numery kosztują 15 zł (+VAT), ale można ich wziąć do 5 na jednym koncie i nie zawierają pakietu transferu danych, więc trzeba im z głównego numeru udostępniać określoną paczkę.

Policzmy jednak najniższy miesięczny koszt po okresie promocji dla 10 numerów branych z osobna. Przy subskrypcji za 28,46 zł (+VAT), będą to opłaty na poziomie 284,60 zł (+VAT), a więc taniej niż w Orange i z większym limitem transferu danych.

Abonament komórkowy dla firm w Lajt Mobile

Oprócz marek własnych Orange, z oferty komórkowej działającej na ich nadajnikach, skorzystamy też u dwóch operatorów wirtualnych - Lajt Mobile i właśnie w Novamobile.

W Lajt Mobile też są trzy pakiety na umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, w tym jeden w promocji.

w abonamencie za 20 zł (+VAT), skorzystamy z limitu 10 GB transferu danych,

w abonamencie za 30 zł (+VAT), skorzystamy z limitu 30 GB transferu danych,

w abonamencie za 40 zł (+VAT), średni koszt przez pierwsze 2 lata wyniesie nas 22,50 zł (+VAT), a skorzystamy w nim z limitu 60 GB transferu danych.

W Lajt Mobile na jednym koncie można mieć 8 numerów na firmę. Najtańsza opcja, czyli 20 zł miesięcznie dla głównego numeru i 15 zł miesięcznie dla 7 pozostałych numerów, to łączny koszt 125 zł (+VAT) miesięcznie.

Abonament komórkowy dla firm w Novamobile

W Novamobile dostępnych jest aż 5 planów taryfowych, najtańszy kosztuje 10 zł (+VAT), zawiera limit transferu danych na poziomie 2 GB, a najdroższy kosztuje 59 zł (+VAT) i zawiera limit 120 GB.

Nie ma tu niższych cen dla kolejnych numerów na koncie, ale jak łatwo policzyć, w najtańszej opcji za 10 numerów, zapłacimy tu zaledwie 100 zł (+VAT) miesięcznie. Przy większym limicie transferu danych, na poziomie 10 GB, będzie to koszt 190 zł (+VAT) miesięcznie.

Co jeszcze istotne, podpisujemy tu umowę na 12 miesięcy, w Lajt Mobile i w subskrypcji Orange Flex nie mamy tak długiego zobowiązania.

Stock Image from Depositphotos.