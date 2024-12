T-Mobile odpala petardę - abonament 50% taniej przez całą umowę!

Wydaje się, że ostatnie nasze wpisy o ofertach dla klientów przenoszących swoje numery, zaktywowała naszych operatorów. Wczoraj Plus uruchomił promocję z obniżką 50% na smartfony, a dziś T-Mobile daje również 50% zniżki, ale już na abonament.

Dla przypomnienia, jak jeszcze w zeszłym tygodniu wyglądały oferty dla przenoszących numer i zmieniających operatora, znajdziecie pod tymi linkami:

Reklama

Z kolei, szczegóły wczorajszej promocji Plusa, dostępne są w tym wpisie: Samsung Galaxy S24 FE o 50% taniej,- wrócimy jeszcze do niego później, dla porównania z promocją T-Mobile.

Abonament komórkowy w T-Mobile 50% taniej dla przenoszących numer

Przenosząc dziś swój numer od innego operatora do abonamentu komórkowego w T-Mobile, do jednego z dwóch planów:

Oferta M Nielimitowana - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitów danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s,

Oferta L Nielimitowana - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz brak limitów danych i prędkości.

Miesięczna kwota abonamentu zostanie obniżona o 50%, tak więc w ofercie M zapłacicie przez całą umowę 35 zł miesięcznie, a w ofercie L 45 zł miesięcznie.

Bez wątpienia to niezwykle atrakcyjna oferta zważywszy, iż jest to poziom opłat, dostępny aktualnie w ofercie na kartę T-Mobile. Można więc, przynajmniej na te dwa lata odpocząć od doładowań czy limitów i korzystać z usług w smartfonie w zasadzie bez żadnych limitów, nie licząc ograniczenia prędkości internetu mobilnego do 30 Mb/s w ofercie M.

Ze szczegółami tej promocji, możecie zapoznać się pod tym linkiem.

Zniżka na abonament ze smartfonem w T-Mobile

Jednocześnie z powyższą promocją, można skorzystać z drugiej - łączą się ze sobą i wraz z abonamentem 50% taniej, zakupić smartfona ze sporą zniżką.

Lista wszystkich smartfonów w tej promocji, wygląda następująco:

Reklama

Nie patrzcie jednak na poziom zniżek, bo one liczone są od regularnej ceny dostępnej wcześniej w sklepie T-Mobile, a dla przykładu aktualna cena rynkowa Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512GB to 1 599,00 zł, a więc zniżka to tylko 100 zł, a nie 1000 zł.

Niemniej, każdy z tych smartfonów możecie kupić w sklepie T-Mobile, bez abonamentu w tej samej cenie co w tabelce, więc i tak to realna oszczędność.

Reklama

Sprawdźmy teraz koszt Samsunga Galaxy S24 FE z abonamentem komórkowym w ofercie M, ze zniżką dla przenoszących numer w T-Mobile i porównajmy z promocją w Plusie.

We wczorajszej promocji Plusa wyliczyliśmy, iż łączny koszt abonamentu komórkowego z tym smartfonem przez całą umowę zamknie się nam w kwocie 3 255,00 zł, czyli średnio miesięcznie 135,63 zł.

Z kolei w promocji T-Mobile, smartfon ten dostępny jest w cenie 2 399,00 zł - na start 719 zł i 24 raty po 70 zł. Łączny koszt, wraz z abonamentem M za 35 zł, przez całą umowę zamknie się tu więc w kwocie 3 239,00 zł, czyli miesięcznie 134,96 zł.

Jak najbardziej opłacalna promocja, mimo niższej obniżki na smartfona, 50% zniżki na abonament sprawia, że obie promocje - w Plusie i T-Mobile to atrakcyjna propozycja dla osób, które planują w tym okresie zmienić operatora.

Stock Image from Depositphotos.