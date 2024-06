W drugiej połowie stycznia tego roku, Orange, T-Mobile i Play uruchomili pierwsze nadajniki z nową technologią “prawdziwego” 5G w paśmie C. Na ten krok nie zdecydował się jeszcze tylko Plus, który nadal 5G udostępnia na dotychczasowych częstotliwościach w technologii TDD, bez współdzielenia pasma z 4G - zobaczymy to wyraźnie na jednym z poniższych wykresów.

Niemniej, wyniki pozostałych operatorów wystrzeliły w górę od stycznia, osiągając zawrotne prędkości w rankingach Speedtest.pl i RFBENCHMARK.

Ranking RFBENCHMARK - maj 2024

Wyniki za maj udostępnił dziś RFBENCHMARK, jednak wróćmy na chwilę do wyników kwietniowych, bo tu jeszcze mieliśmy porównywalne wyniki liderów pod względem liczby uruchomionych stacji z 5G w paśmie C, czyli Orange i T-Mobile.

W rankingu kwietniowym, wygrał T-Mobile (trzeci raz z rzędu) ze średnią prędkością pobieranych danych w zasięgu sieci 5G na poziomie 274,3 Mb/s, drugi był Orange - 250,7 Mb/s, dalej Play - 156,7 Mb/s i Plus - 145,4 Mb/s.

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - RFBENCHMARK: maj 2024 Mierzony parametr Orange Play Plus T-Mobile Szybkość pobierania danych 245,6 Mbps 150,5 Mbps 144,6 Mbps 160,0 Mbps Szybkość wysyłania danych 47,9 Mbps 46,1 Mbps 28,8 Mbps 39,5 Mbps Ping 23,1 ms 23,0 ms 28,4 ms 26,8 ms Liczba pomiarów 22741 22433 19983 17572

Tak to mniej więcej wyglądało co miesiąc od lutego tego roku. Jednak najnowszy ranking za maj, pokazuje już tylko Orange ze średnimi wynikami w okolicach 250 Mb/s. Pozostali operatorzy mają wyniki o około 100 Mb/s gorsze.

Ranking Speedtest.pl - maj 2024

Z ciekawości zajrzałem też do majowego rankingu Speedtest.pl i wyniki były stosunkowo podobne.

Średnie prędkości przy pobieranych danych 5G - Speedtest.pl: maj 2024 Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 233,4 31,6 23 10 tys. Play 179,8 29,8 23 14 tys. T-Mobile 171,3 27 23 14 tys. Plus 131,7 21,3 26 11 tys.

Jeszcze bardziej tąpnięcie w T-Mobile widać na tym poniższym wykresie - Plus stabilnie od x czasu, Play powoli rośnie od lutego, a Orange i T-Mobile prężyli muskuły w lutym, marcu i kwietniu, a w maju T-Mobile zrównał w dół do Play.

Skąd takie dysproporcje w Orange i T-Mobile? RFBENCHMARK tak tłumaczy to w swoimi tekście:

Przyp. redakcji: Podczas wdrażania pasma C-Band, które znacząco zwiększa maksymalne prędkości Internetu, warto pamiętać, że operatorzy mogą stosować limity prędkości dla swoich użytkowników. Może to wpływać na wyniki rankingów.

Osobiście wydaje mi się, że przyczyna leży gdzie indziej. Przecież T-Mobile stosuje ograniczenia prędkości w internecie mobilnym już od kilku lat, jedynie w najwyższych pakietach nie mamy zarówno ograniczenia transmisji danych, jak i prędkości. Nie wydaje mi się, aby T-Mobile zdjął te limity na okres luty-kwiecień, by na maj je przywrócić.

Myślę więc, że chodzi tu raczej o udostępnienie “prawdziwego” 5G, czyli 5G Bardziej w T-Mobile, niemal wszystkim klientom (abonamenty, mix, oferty na kartę T-Mobile i Heyah), którzy korzystają z urządzeń wspierających nową technologię.

Przemawia za tym też fakt, iż w pierwszej wersji - od 1 lutego, każdy kto chciał skorzystać z tej opcji, musiał osobiście zlecić aktywację dostępu do 5G. Z kolei właśnie od maja, T-Mobile przedłużył tę promocję do końca września i już bez konieczności jej aktywacji. Tak więc z automatu - czy ktoś chce czy nie chce, dostęp do 5G ma już włączony na swoim urządzeniu.

To też pokazuje poziom zainteresowania użytkowników nową technologią 5G - dopiero automatyczne jej włączenie, spowodowało znaczne tąpnięcie średnich prędkości 5G w tej sieci.

Źródło: RFBENCHMARK/Speedtest.pl

Stock Image from Depositphotos.