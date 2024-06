Zaledwie nieco ponad dwa lata, potrzebowała promocja „darmowych” gigabajtów w ofertach na kartę u naszych operatorów, by urosnąć ze 100 GB do aż 500 GB, co miesiąc.

Dokładnie 7 lutego 2022 roku, T-Mobile zaskoczył rynek promocją w ofercie na kartę, dzięki której klienci aktywujący cykliczny, miesięczny pakiet, mogli liczyć na dopisywanie do konta po 100 GB transferu danych każdego miesiąca - pod warunkiem przedłużania tego pakietu przez okrągły rok.

W kolejnych miesiącach, z obawy o odpływ klientów „kartowych”, pozostali operatorzy udostępnili podobną promocję. W kolejnych jej odsłonach, promocja ta doczekała się zmian, w szczególności - wielkości przysługujących w niej pakietom internetu. Przeważnie ulegały one podwojeniu, dzięki czemu już w tym roku przekroczyły one poziom 400 GB.

500 GB co miesiąc w Plus na kartę

Wczoraj Plus podwyższył tę poprzeczkę do 500 GB co miesiąc i to w dwóch pakietach - za 35 zł i 40 zł miesięcznie. Jako jedyny też z „wielkiej czwórki” oferuje „darmowe” gigabajty w każdym z dostępnych miesięcznych pakietów.

W najtańszym z nich, nadal obowiązuje pierwotna wersja tej promocji, a więc 100 GB miesięcznie i na koniec, po 12 miesiącach nieprzerwanego korzystania z tej promocji - bonus 300 GB. Łącznie więc można zgromadzić tu 1500 GB.

Jednak już za 5 zł i 10 zł miesięcznie więcej, będziemy mieli do dyspozycji aż 500 GB transferu danych przez 11 miesięcy, a w pierwszym miesiącu 900 GB, co daje nam w sumie już 6400 GB i co najważniejsze do wykorzystania do ostatniego GB - niewykorzystane w danym miesiącu paczki danych nie przepadają.

450 GB co miesiąc w Orange na kartę

Co u pozostałych operatorów? W Orange na kartę, promocja ta dostępna jest tylko w dwóch najdroższych pakietach - za 35 zł i 39 zł miesięcznie. W jej ramach, co miesiąc dostajemy 450 GB transferu danych - łącznie 5400 GB - tu również mamy kumulację niewykorzystanego transferu.

400 GB co miesiąc w Play na kartę

W Play na kartę, przy najdroższym pakiecie, widzimy podobny poziom transferu danych co w Orange, jednak mamy tu zsumowane paczki na start - 500 GB, za zgody marketingowe - 100 GB, a co miesiąc dochodzi nam po 400 GB transferu danych. Koszt 45 zł miesięcznie, łącznie do zebrania 5400 GB.

W tańszym pakiecie, za 40 zł miesięcznie - na start jest 200 GB, za zgody - 100 GB, a co miesiąc wpada 150 GB, łącznie 2100 GB. Podobnie to wygląda w przypadku pakietu za 35 zł miesięcznie, a w najtańszym za 30 zł miesięcznie, nie jest dostępna już ta promocja.

Na stronie, przy pakiecie za 40 zł widzimy 2700 GB, ale podaje to co w opisie tej promocji i z niego wynika - 2100 GB.

400 GB co miesiąc w T-Mobile na kartę

W T-Mobile promocja z „darmowymi” gigabajtami obowiązuje w dwóch pakietach - za 35 zł i 45 zł miesięcznie. W każdym z nich na start dostajemy 200 GB, za zgody marketingowe - 200 GB, a co miesiąc po 400 GB w najdroższym pakiecie, a w tańszym po 200 GB.

Łącznie mamy więc tutaj odpowiednio 4800 GB i 2400 GB transferu danych, bez tych jednorazowych bonusów na start.

Myślę, że już niedługo - jeszcze przed wakacjami, Orange, Play i T-Mobile powiększą te paczki, przynajmniej do aktualnego poziomu tej promocji w Plus na kartę.