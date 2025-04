Szykujcie portfele. Pierwsze gry na Nintendo Switch 2 już dostępne

Premiera Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami. W sklepach pojawiają się już pierwsze gry, które do sprzedaży trafią w tym samym czasie. Co wybrać i ile kosztują? Sprawdźmy!

Nintendo oficjalnie zaprezentowało Nintendo Switch 2 kilkanaście dni temu. Godzina poświęcona na przedstawienie sprzętu oraz gier wystarczyła, by rozgrzać graczy do czerwoności – zarówno tych, którzy od lat czekają na nową generację, jak i tych, którzy są rozczarowani obecną polityką japońskiej firmy. Switch 2 do sklepów trafi już na początku czerwca – a dokładnie 5.06. Polacy już teraz mogą składać zamówienia przedpremierowe w niektórych sklepach, gdzie cena konsoli została ustalona na poziomie 2199 zł za podstawowy model oraz 2399 zł za pakiet z grą Mario Kart World do pobrania z oficjalnego sklepu eShop.

Jednak sama konsola to za mało, by w pełni się z niej cieszyć. Najważniejsze są gry, które trafią do sprzedaży na premierę sprzętu. Nintendo Switch 2 towarzyszyć będzie mocne zestawienie tytułów, które będą dostępne już pierwszego dnia. Gracze będą mieli w czym wybierać – od gier od zewnętrznych studiów japońskiej korporacji, po pozycje od najważniejszych partnerów.

Gry na Nintendo Switch 2 już w przedsprzedaży w Polsce. Co na start?

Nie da się ukryć, że najważniejszym tytułem premierowym jest Mario Kart World, które będzie niekwestionowanym liderem tego zestawienia. To nowa odsłona hitu, który na Nintendo Switch wciąż sprzedaje się doskonale. Mario Kart 8 Deluxe, Do lutego tego roku rozeszło się w nakładzie przekraczającym 67,35 mln egzemplarzy. Można śmiało zakładać, że Mario Kart World powtórzy sukces swojego poprzednika i wysoka cena nie odstraszy kupujących. Choć w Ultimie gra ta kosztuje obecnie 359 zł, w Media Expert można ją znaleźć za 338,89 zł.

Mario Kart World będzie hitem, jednak nie każdy lubi tego typu tytuły. Gracze, którym nie zależy na wyścigach z Mario i spółką, będą mieli w czym wybierać. W ofercie Media Expert pojawił się cały szereg gier, które dostępne będą na Nintendo Switch 2. Znajdziemy tam m.in. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild za 299 zł oraz The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom za 299 zł w edycjach Nintendo Switch 2 zapewniających m.in. wyższą jakość grafiki, szybsze czasy ładowania i 60 klatek na sekundę.

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV za 349 zł, czyli rozszerzona wersja popularnej "planszówki" z bohaterami ze świata Mario wspierająca kamerę i pozwalającą na zabawę w nowej odsłonie

W Media Exprt kupicie też Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition za 259 zł, Kirby and the Forgotten Land z rozszerzeniem Star-Crossed World za 349 zł oraz odświeżone Bravely Default: Flying Fairy HD za 159 zł, które wcześniej dostępne było wyłącznie na Nintendo 3DS. Jest też Donkey Kong Bananza, które swoją premierę będzie miało 17 lipca tego roku. Gra w przedsprzedaży w Media Expert kosztuje 349 zł.

Warto zaznaczyć, że to dopiero początek i wkrótce w przedsprzedaży pojawi się jeszcze więcej gier – zarówno na premierę, jak i krótce po niej. Nintendo szykuje wiele tytułów, które mają zainteresować graczy. Swoje własne tytuły przygotowują też największe studia i niezależni twórcy. Będzie tego naprawdę sporo!

