Nintendo Switch 2 już w polskim sklepie! Znamy cenę!

Media Markt rusza z preorderami Nintendo Switch 2!

Najnowsza konsola Nintendo, Nintendo Switch 2, trafiła właśnie do preorderów w sieci Media Markt. Każdy zainteresowany może już teraz ruszyć na stronę sklepu i wybrać jeden z dwóch zapowiedzianych na wczorajszej prezentacji wariantów konsoli.

Dostępne warianty:

Są dostępne dwa warianty, lecz każdy z nich będzie zawierał w większości te same produkty. Będzie to oczywiście sama konsola ze wbudowanym, niemalże ośmiocalowym ekranem LCD wspierającym technologię HDR. Jest to znacząca różnica w wielkości w porównaniu do poprzednich modeli Switch Oled, Lite oraz standardowego. Ponadto w opakowaniu się znajdą obowiązkowe i ulepszone kontrolery Joy-Con 2 z magnetycznym mocowaniem do konsoli i większymi gałkami analogowymi. Joy-Conów można używać jak myszy komputerowej w kompatybilnych grach.

Nie zabraknie także ulepszonej stacji dokującej, która tym razem umożliwi na odtwarzanie gier w rozdzielczości 4K, a także z jeszcze większą płynnością dzięki wsparciu do 120 klatek na sekundę. Trzbea jednak wziąć pod uwagę, że niestety stacja jest znacznie większa od poprzedniej, gdyż tym razem zawarto w niej i wiatrak chłodzący sprzęt. Jak to w życiu, coś za coś.

No i w końcu najważniejsza różnica pomiędzy obydwoma wariantami – gra. Tylko w wariancie z Mario Kart World, będzie można od razu się cieszyć grą dedykowaną ekskluzywnie tej właśnie konsoli! Na tę chwilę w żadnej innej sieci konsola nie jest dostępna, trudno powiedzieć czy to faul start Media Marktu, czy coś innego jest na rzeczy.

Jeżeli się zastanawiacie, co nowego słychać w konsoli, zachęcamy do zapoznania się z naszymi tekstami, w których skomentowaliśmy już niektóre decyzje giganta.